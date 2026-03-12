Νέα Mercedes VLE: Γέφυρα μεταξύ δύο κόσμων

Η Mercedes θέτει νέα δεδομένα στον κόσμο των πολυτελών μετακινήσεων, με τη VLE που φέρει τεχνολογία 800V, μεγάλους χώρους και έντονα ψηφιακό χαρακτήρα.

«Το καλύτερο από δύο κόσμους: η VLE συνδυάζει την άνεση και την οδική ποιότητα μιας λιμουζίνας με την ευελιξία ενός MPV», με αυτές τις λέξεις καλωσορίζει η Mercedes στην γκάμα της τη VLE, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη γερμανική μάρκα.

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική VLE σηματοδοτεί το επόμενο σημαντικό ορόσημο στην 140χρονη ιστορία της Mercedes στην αυτοκίνηση, αποτελώντας το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα, αρθρωτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική Van Architecture (VAN.EA).

Το πρώτο μοντέλο που θα λανσαριστεί είναι η VLE 300 electric, ενώ θα ακολουθήσει η VLE 400 4Matic electric -αμφότερες με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 115 kWh. Με αυτονομία άνω των 700 χιλιομέτρων (WLTP), η VLE 300 electric με ισχύ 272 PS αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Αργότερα, η VLE 400 4MATIC electric με ισχύ 415 PS θα αποτελέσει την κορυφαία έκδοση επιδόσεων της σειράς, επιταχύνοντας από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,5 δευτερόλεπτα. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν νέα τεχνολογία μπαταρίας NMC με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 115 kWh.

Την επόμενη χρονιά θα προστεθούν δύο ακόμη εκδόσεις με μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP), οι οποίες θα προσφέρουν ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 80 kWh.

Το μοντέλο υποστηρίζεται από τεχνολογία 800 volt και φέρει δυνατότητα ταχυφόρτισης 300 kW που μεταξύ άλλων επιτρέπει ανεφοδιασμό με έως και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 15 λεπτά, όσο ο οδηγός κάνει ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ.

Διατίθενται έως και οκτώ θέσεις σε τρεις πλήρους μεγέθους σειρές καθισμάτων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, μεταξύ των οποίων και διάταξη vis-à-vis με τα μηχανικά ρυθμιζόμενα καθίσματα. Δύο ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες που προσφέρονται στον βασικό εξοπλισμό εξασφαλίζουν άνετη είσοδο και έξοδο και από τις δύο πλευρές.

Η Mercedes VLE φέρει τρεις οθόνες πίσω από μία μεγάλη γυάλινη επιφάνεια: Έναν πίνακας οργάνων 26 εκατ. (10,25 ιντσών) για τον οδηγό, κεντρική οθόνη 35,6 εκατ. (14 ιντσών) και οθόνη 35,6 εκατ. (14 ιντσών) για τον συνοδηγό. Ο οδηγός λαμβάνει καθαρές και στοχευμένες πληροφορίες, ενώ ο συνοδηγός μπορεί να απολαμβάνει εξατομικευμένη ψυχαγωγία, όπως streaming βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές.

Επιπροσθέτως, βασισμένη στο λειτουργικό σύστημα MB.OS. που υποστηρίζει τεχνητή νοημοσύνη, το μοντέλο διαθέτει την πιο πρόσφατη γενιά MBUX με διαισθητικό και εξατομικευμένο χειρισμό. Επωφελείται επίσης από τον ψηφιακό βοηθό MBUX Virtual Assistant, ο οποίος χρησιμοποιεί γενετική τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλών πρακτόρων, κατανοεί σύνθετες συνομιλίες, διαθέτει μνήμη και απαντά σαν ένας ενημερωμένος φίλος

Στο πίσω μέρος, μια αναδιπλούμενη πανοραμική οθόνη 79 εκατοστών (31,3 ιντσών, αναλογία 32:9) με λειτουργία split – screen, ανάλυση 8K και ενσωματωμένη κάμερα 8 megapixel μεταμορφώνει την καμπίνα σε έναν ψηφιακό κόσμο – είτε πρόκειται για ψυχαγωγία είτε για παραγωγική εργασία, ακόμη και για βιντεοδιασκέψεις.

Σε επίπεδο οδηγικής συμπεριφοράς, η αερανάρτηση AIRMATIC με δυνατότητα ρύθμισης ύψους κατά 40 χλστ. επιτρέπει στους επιβάτες να απολαύσουν ένα άνετο ταξίδι, την ίδια ώρα που η τετραδιεύθυνση στον πίσω άξονα έως 7 μοίρες, καθιστά το μοντέλο εξαιρετικά ευέλιτκο, με εντυπωσιακά μικρό κύκλο στροφής μόλις 10,9 μέτρων από κράσπεδο σε κράσπεδο.

Η VLE φέρει στον βασικό της εξοπλισμό εκτεταμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, όπως Distance Assist DISTRONIC, Lane Change Assist, Collision Prevention Manoeuvring και κάμερα οπισθοπορείας.

Κάθε όχημα είναι εξοπλισμένο με ένα ολοκληρωμένο σύνολο αισθητήρων που περιλαμβάνει 10 κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων για σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Όλοι συνδέονται με έναν υδρόψυκτο υπολογιστή υψηλών επιδόσεων, ο οποίος διαθέτει επαρκή αποθέματα ισχύος για μελλοντικές λειτουργίες και τακτικές ενημερώσεις over-the-air. Ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού, το MB.DRIVE υποστηρίζει τον οδηγό με συνεργατικές παρεμβάσεις στο τιμόνι, στο φρενάρισμα, στην επιτάχυνση και στη στάθμευση. Πρωτοποριακές προαιρετικές λειτουργίες υποβοήθησης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα MB.DRIVE ASSIST PLUS και MB.DRIVE ASSIST PRO.