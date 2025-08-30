Νέα μέθοδος ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελαστικών

Στην επεξεργασία καουτσούκ και την παραγωγή ελαστικών, τα συστήματα μέτρησης και επιθεώρησης χωρίς επαφή, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην παρακολούθηση της διαδικασίας και τον έλεγχο ποιότητας.

Πολλές εταιρείες επεξεργασίας καουτσούκ και κατασκευής ελαστικών επιδιώκουν να χρησιμοποιούν εξοπλισμό επιθεώρησης και μέτρησης ενσωματωμένο στη γραμμή παραγωγής, προκειμένου να παρέχουν συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας και να διασφαλίζουν την ποιότητά τους. Η Micro-Epsilon ειδικεύεται στην τεχνολογία μέτρησης και παρέχει μια σειρά συστημάτων χωρίς επαφή, ενσωματωμένων και εκτός γραμμής, για την παρακολούθηση της διαδικασίας και τον έλεγχο της ποιότητας.

Οι λύσεις της περιλαμβάνουν συστήματα προσαρμοσμένα για την επεξεργασία καουτσούκ, ικανά να μετρούν το πάχος, το μήκος, το πλάτος και το προφίλ των λωρίδων. Για την κατασκευή ελαστικών, προσφέρονται συστήματα για τη μέτρηση του πάχους των ελαστικών, του πέλματος, των πλευρικών τοιχωμάτων και των εσωτερικών επενδύσεων, καθώς και άλλων κρίσιμων διαστάσεων των ελαστικών. Πρόσθετα συστήματα υποστηρίζουν την κωδικοποίηση χρωμάτων και τη σήμανση των πέλματος των ελαστικών.

Αυτά τα συστήματα μέτρησης προσφέρουν ξεχωριστά τεχνικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ακρίβεια μέτρησης, τη θερμική σταθερότητα και την αξιοπιστία, υποστηριζόμενα από εγκατάσταση, σέρβις, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν πλήρως αυτόματη βαθμονόμηση. Τα συστήματα ξαναμετρούν περιοδικά έναντι μιας γνωστής αναφοράς και διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης στο πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη, οι οποίοι μετρούν τη θερμική διαστολή του συστήματος. Στη συνέχεια, το λογισμικό πραγματοποιεί την αντίστοιχη αντιστάθμιση.

Το λογισμικό ελέγχου και ανάλυσης έχει αναπτυχθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των βιομηχανιών επεξεργασίας καουτσούκ και κατασκευής ελαστικών, παρέχοντας τις απαιτούμενες λειτουργίες για τη συνεχή καταγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας της παραγωγής. Αυτό περιλαμβάνει γραφικές διεπαφές χρήστη και τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών «βιβλιοθηκών» προϊόντων. Το λογισμικό υποστηρίζει και εμφανίζει επίσης παραμέτρους στατιστικού ελέγχου διεργασιών (SPC), καθώς και άλλες μεθόδους ανάλυσης και αναφοράς της ικανότητας διεργασιών, όπως Six Sigma ĈPK και ĈPM. Διατίθενται επίσης διάφορες διεπαφές fieldbus, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση στα συστήματα ελέγχου παραγωγής του πελάτη.

Η πλήρως αυτόματη βαθμονόμηση εξασφαλίζει ότι οι μετρήσεις δεν επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, επιτρέποντας την εγκατάσταση του συστήματος ως σταθερό, ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης σε σκληρές συνθήκες παραγωγής, χωρίς την ανάγκη βαθμονόμησης ή χειροκίνητων ρυθμίσεων. Όλες οι τεχνολογίες αισθητήρων που χρησιμοποιούνται είναι χωρίς επαφή, χωρίς φθορά και δεν χρησιμοποιούν ισότοπα ή ακτίνες Χ.

Πριν από την παράδοση, τα ελαστικά υποβάλλονται σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία δοκιμών, για την αξιολόγηση παραμέτρων όπως το πλάτος και η γεωμετρία του πέλματος. Μόνο τα ελαστικά που περνάνε όλες τις δοκιμές εγκρίνονται για χρήση. Ο συνεχής έλεγχος έχει συμβάλει στη μείωση των ποσοστών σφαλμάτων με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βελτιώνοντας την ασφάλεια των οχημάτων.