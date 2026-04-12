Πέφτουν συνεχώς οι χρόνοι φόρτισης: Η νέα μπαταρία της Geely γεμίζει μέσα σε 4 λεπτά

H Geely αποκάλυψε πως το νέο Lynk and Co 10+ ενσωματώνει νέα μπαταρία 95 kWh που απαιτεί μόνο 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να φορτιστεί από το 10 έως το 70%.

Η BYD ήταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που λάνσαρε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής ικανό να φορτίζει με ισχύ άνω του 1 μεγαβάτ, νούμερο που επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με 400 χλμ. αυτονομίας (σύμφωνα με το γενναιόδωρο κύκλο CLTC) μέσα σε 5 λεπτά.

Το επίτευγμα της BYD φαίνεται πως προκάλεσε τη Geely να αναπτύξει περαιτέρω την ηλεκτρική της τεχνολογία και τώρα είναι σε θέση να ανακοινώσει ότι η νέα της μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη ταχύτερα.

10-70% μέσα σε 4 λεπτά και 22 δλ.

Ο κινεζικός κολοσσός, μέσω της Lynk and Co, αποκάλυψε ότι η νέα της «Energee Golden Brick» μπαταρία χωρητικότητας 95 kWh, μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 70% μέσα σε μόλις 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τη διάρκεια φόρτισης.

Για το 10-80%, η σύνδεση με τον ταχυφορτιστή διαρκεί 5 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, ενώ για το 10-97%, ο χρόνος αναμονής διαμορφώνεται στα 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, όταν η δεύτερης γενιάς Blade μπαταρία της BYD απαιτεί 9 λεπτά σύνδεσης με τους ταχυφορτιστές της εταιρείας.

Ασύλληπτες ταχύτητες φόρτισης για τους Ευρωπαίους

Για να πετύχει αυτούς τους χρόνους φόρτισης, η Geely βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική των 900V που έχει αναπτύξει και σε σημαντικές αναβαθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει στο σύστημα ενεργειακού ανεφοδιασμού του νέου Lynk and Co 10+.

Η Geely σημειώνει ότι η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης διαμορφώνεται στα 1,1 μεγαβάτ και πως, με το ποσοστό ενέργειας στο 75% και το 97%, η ταχύτητα φόρτισης φτάνει τα 500 kW και τα 350 kW αντίστοιχα, επιδόσεις ασύλληπτες για τη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών μοντέλων.

Το πρακτικό όφελος και οι σκεπτικιστές

Πρέπει να τονιστεί ωστόσο πως για να επιτευχθούν αυτές οι ταχύτητες φόρτισης, απαιτείται η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης νέας γενιάς που είναι εξαιρετικά σπάνιοι στην Κίνα και απουσιάζουν από την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως, προς το παρόν τουλάχιστον, αυτές οι υπερ-υψηλές ταχύτητες δεν έχουν πρακτική αξία για το αγοραστικό κοινό.

Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγες οι εταιρείες που εμφανίζονται σκεπτικές σχετικά με τέτοιες ανακοινώσεις και την εμμονή ανάπτυξης ολοένα και πιο γρήγορων ταχυφορτιστών. Η BMW, χαρακτηριστικά, επισημαίνει πως η φόρτιση μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητα του χρήστη, ωστόσο πρέπει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η μακροζωία της μπαταρίας.