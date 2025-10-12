Η κινεζική Leapmotor ανοίγει τα φτερά της στη σπορ κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων παρουσιάζοντας εντός έδρας μια καυτή έκδοση του νέου Β05.

Η Leapmotor, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που συνεργάζεται πλέον στενά με τον όμιλο Stellantis, αποκάλυψε στην Κίνα το B05 Ultra, την κορυφαία σπορ εκδοχή του επερχόμενου EV της που ε ίδαμε για πρ ώτη φορ ά στην Έκθεση Μον άχου . Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν οι ιθύνοντες της εταιρείας, το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται να εγκαινιάσει και τη νέα υπομάρκα υψηλών επιδόσεων της εταιρείας, η οποία φέρει την ονομασία Ultra.

Το Leapmotor B05 αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην Κίνα μέχρι το τέλος τρέχουσας χρονιάς, ενώ η κορυφαία έκδοση Ultra έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί μέσα στο 2026. Όπως όλα δείχνουν, παρά την αρχική της διάθεση στην εγχώρια αγορά, υπάρχουν ήδη σχέδια για μελλοντική εξαγωγή της έκδοσης εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Το νέο B05 Ultra διαφοροποιείται σχεδιαστικά από το βασικό μοντέλο, υιοθετώντας σπορ σχεδίαση. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ένας μεγαλύτερος διαχύτης, ενώ στο πίσω δεσπόζει μια μεγαλύτερη αεροτομή. Επιπλέον, το αμάξωμα διαθέτει διακοσμητικά στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Στο εσωτερικό, συναντάμε επενδύσεις Alcantara, οι οποίες προσδίδουν μια πιο σπορτίφ και premium αίσθηση.

Αν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του B05 Ultra δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημα, εκτιμάται πως θα βασίζεται είτε στην υπάρχουσα πλατφόρμα των 400 Volt της μάρκας, είτε στην πιο προηγμένη αρχιτεκτονική των 800 Volt που χρησιμοποιείται στο C10. Στη δεύτερη περίπτωση βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία δύο ηλεκτροκινητήρων, η οποία θα εξασφαλίζει χαρακτηριστικά τετρακίνησης, αυξάνοντας ή και ξεπερνώντας σε συνδυαστική ισχύ τους 585 ίππους.

Σε αντίθεση, η βασική έκδοση του B05 θα προσφέρεται με έναν ηλεκτροκινητήρα εγκατεστημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει ισχύ 218 ίππων.

Αν μη τι άλλο, με το B05 Ultra, η Leapmotor επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ της στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προβάλλοντας μια τολμηρή και σπορ εναλλακτική πρόταση απέναντι σε πολλά ευρωπαϊκά μοντέλα μηδενικών εκπομπών με αντίστοιχο προσανατολισμό.