Νέα στοιχεία για το Volvo EX60: Το πιο «έξυπνο» μοντέλο των Σουηδών μέχρι σήμερα

Το EX60 δεν θα αποτελέσει μόνο το Volvo με τη μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και το κορυφαίο δείγμα απρόσκοπτης συνομιλίας μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την πλήρη αποκάλυψη του Volvo EX60, του μοντέλου με τη μεγαλύτερη αυτονομία της σουηδικής μάρκας, το οποίο παράλληλα θα εισάγει νέες τεχνολογικές καινοτομίες.

Ειδικότερα, θα είναι το πρώτο Volvo που σχεδιάστηκε με Gemini, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να συνομιλούν φυσικά με το όχημα. Για τη Volvo, το ΕΧ60 είναι το πιο «έξυπνο» και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητό της μέχρι σήμερα.

«Το νέο EX60 είναι εξοπλισμένο με ανθρωποκεντρική τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίζει τη ζωή σας πίσω από το τιμόνι», αναφέρει ο Anders Bell, Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo. «Το HuginCore, το υπερσύγχρονο σύστημα hardware και λογισμικού, συνδυάζει την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά με τις καλύτερες υπηρεσίες και τεχνολογίες από πρωτοπόρους της τεχνολογίας όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm Technologies. Δημιουργεί διακριτική αλλά προηγμένη τεχνολογία που λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο για να σας υποστηρίζει.»

Gemini: Διαχείριση πολύπλοκων λειτουργιών μέσω φυσικής συνομιλίας

Το Gemini προσφέρει βοήθεια σε κάθε διαδρομή, παρέχοντας hands-free έλεγχο για οτιδήποτε έχει σημασία στον δρόμο. Είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένο, ενσωματωμένο σε βάθος στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες λειτουργίες μέσω φυσικής συνομιλίας που λαμβάνει υπόψη τον προηγούμενο διάλογο. Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να θυμούνται συγκεκριμένες εντολές, και μπορούν να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην οδήγηση, καθώς μειώνεται η ανάγκη χρήσης της κεντρικής οθόνης.

Για παράδειγμα, οι οδηγοί μπορούν να ζητήσουν από το Gemini να βρει μια διεύθυνση κράτησης ξενοδοχείου στο email τους, να ελέγξει αν ένα αντικείμενο που αγόρασαν πρόσφατα χωράει στον χώρο αποσκευών του EX60 ή να προτείνει ιδέες για το επόμενο ταξίδι τους.

Το EX60 διαθέτει την τελευταία έκδοση του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo Cars που πήρε το όνομά του από το πουλί της σκανδιναβικής μυθολογίας και δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να ενεργεί. Είναι η πρώτη φορά που η Volvo δίνει όνομα στο κεντρικό της σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την εσωτερικά εξελιγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, τον κεντρικό υπολογιστή, τους ελεγκτές ζώνης και το λογισμικό του EX60 – ενός αυτοκινήτου που πραγματικά καθορίζεται από το λογισμικό του.

Το HuginCore εκφράζει την προσέγγιση της Volvo στην ανθρωποκεντρική τεχνολογία, συνδυάζοντας εσωτερική ανάπτυξη και συνεργασία με πρωτοπόρους της τεχνολογίας. Επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση των αυτοκινήτων Volvo μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της εταιρείας στην ασφάλεια.

Νέα επίπεδα επεξεργαστικής ισχύος

Οι λειτουργίες του EX60 που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) απαιτούν προηγμένη υπολογιστική ισχύ, η οποία υπάρχει σε αφθονία στο νέο μοντέλο, όπως αναφέρει η Volvo. Η επόμενης γενιάς Snapdragon Cockpit Platform της Qualcomm Technologies Inc. είναι ένα προηγμένο σύστημα σε μικροκύκλωμα (system-on-a-chip), που παρέχει στο EX60 το υψηλότερο επίπεδο επεξεργαστικής ισχύος που είχε ποτέ ένα Volvo.

Το EX60 εξοπλίζεται επίσης με την Snapdragon Auto Connectivity Platform από την Qualcomm Technologies. Πρόκειται για πλατφόρμα που προσφέρει στους πελάτες του EX60 απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με ταχύτατη απόκριση, για να αξιοποιήσουν απροβλημάτισμα τα τέσσερα χρόνια απεριόριστων δεδομένων που τους παρέχονται δωρεάν.

Στον πυρήνα του EX60 βρίσκεται η πανίσχυρη πλατφόρμα NVIDIA DRIVE, με επιτάχυνση της υπολογιστικής ισχύος από το σύστημα σε μικροκύκλωμα (system-on-a-chip) NVIDIA DRIVE AGX Orin, το οποίο λειτουργεί με το πιστοποιημένο για την ασφάλεια λειτουργικό σύστημα DriveOS.

Χάρη στη μεγάλη επεξεργαστική του ισχύ, το EX60 προσφέρει την πιο άμεση εμπειρία χρήστη από κάθε άλλο Volvo μέχρι σήμερα, βοηθώντας τους οδηγούς να παραμείνουν συγκεντρωμένοι εκεί που πρέπει – στον δρόμο. Το σύστημα infotainment είναι εύχρηστο και λειτουργεί χωρίς καμία καθυστέρηση, ενώ οι οθόνες ανταποκρίνονται ταχύτατα.

Πάνω από 250 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο

Το HuginCore συμβάλλει στην αναβάθμιση του EX60 σε νέα επίπεδα ασφάλειας, καθώς διαβάζει και αξιολογεί συνεχώς τον κόσμο γύρω από το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας πλήθος από αισθητήρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με σαφή και ακριβή αντίληψη του περιβάλλοντός του.

Αυτή η βαθύτερη «επίγνωση» επιτρέπει στο EX60 να υποστηρίζει τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο. Βοηθά να προβλέψουν τον κίνδυνο νωρίτερα, να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους και να αντιδράσουν ήρεμα και με αυτοπεποίθηση όταν συμβεί το απροσδόκητο. Έχει σχεδιαστεί για να κάνει κάθε διαδρομή ασφαλέστερη, ήρεμη και λιγότερο αγχωτική, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού.

Καθώς το EX60 μπορεί να εκτελεί πάνω από 250 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο, δεν επεξεργάζεται απλώς πληροφορίες, αλλά μαθαίνει με κάθε χιλιόμετρο. Το αυτοκίνητο θα αξιοποιεί εμπειρίες άλλων αυτοκινήτων Volvo από όλο τον κόσμο, όπως ατυχήματα που συνέβησαν ή αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή, για να συνεχίζει να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Διαρκώς καλύτερο

Όπως όλα τα νέα Volvo, το EX60 θα επωφελείται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο ήδη ιδιαίτερα ικανό από την πρώτη μέρα θα γίνεται καλύτερο με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην τεχνολογική στοίβα Volvo Cars Superset, μια «έξυπνη» βάση λογισμικού που επιτρέπει στα αυτοκίνητα Volvo να βελτιώνονται συνεχώς.

Και καθώς η Volvo συνεχίζει να ενσωματώνει το Gemini βαθύτερα στα συστήματα του αυτοκινήτου, θα ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες. Με τον καιρό, το Gemini θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις κάμερες του EX60 για να βλέπει ό,τι βλέπει ο οδηγός και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον κόσμο γύρω του.

Το EX60 μπορεί να καλύψει έως και 810 χλμ με μόνο μία φόρτιση σε διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD), και επίσης έχει την ικανότητα να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά, όταν χρησιμοποιεί ταχυφορτιστή 400 kW.

Το Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου 2026 και ολόκληρη η εκδήλωση της παρουσίασης θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ.