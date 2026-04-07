Nέες κάμερες στους εθνικούς δρόμους της Πορτογαλίας

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την εγκατάσταση δώδεκα επιπλέον καμερών μέσης ταχύτητας στους εθνικούς δρόμους μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

Η πρωτοβουλία επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας της χώρας, ο οποίος τόνισε ότι αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Οδικής Ασφάλειας (ANSR) για να διασφαλιστεί ότι χρησιμεύουν κυρίως ως προληπτικά εργαλεία. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η ασφαλέστερη οδηγική συμπεριφορά και να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί τηρούν τους ισχύοντες κανόνες, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου «Όραμα Μηδέν—Περισσότερη Ευθύνη για τους Δρόμους της Πορτογαλίας» στις εγκαταστάσεις του Lusoponte, του φορέα εκμετάλλευσης που είναι υπεύθυνος για τις 25 γέφυρες de Abril και Vasco da Gama. Μιλώντας στον Τύπο, ο υπουργός τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τους θανάτους στη χώρα από τροχαία ατυχήματα αντιμετωπίζοντας κρίσιμα σημεία στο οδικό δίκτυο της Πορτογαλίας. Υπενθύμισε ότι μια πρόσφατη μελέτη του ANSR εντόπισε αρκετές τοποθεσίες υψηλού κινδύνου όπου η ενισχυμένη παρακολούθηση και τα προληπτικά μέτρα θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη μείωση των ατυχημάτων.

Το νέο πρωτόκολλο μεταξύ ANSR και Lusoponte αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Πορτογαλίας για την εξάλειψη των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών. Οι φιλοδοξίες της ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Vision Zero, με στόχο μηδενικούς θανάτους και μηδενικούς σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2050. Οι ενδιάμεσοι στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, πράγμα που θα σήμαινε μείωση των θανάτων στους πορτογαλικούς δρόμους σε όχι περισσότερους από 313 ετησίως. Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζουν μια εθνική δέσμευση για την ενσωμάτωση της ασφάλειας των υποδομών, της τεχνολογικής καινοτομίας και της αλλαγής συμπεριφοράς σε μια συνεκτική και αειφόρο προσπάθεια.

Όταν ρωτήθηκε για το πού θα τοποθετηθούν οι νέες κάμερες μέσης ταχύτητας, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες παραμένουν υπό αξιολόγηση από την ANSR. Η αρχή εργάζεται επί του παρόντος για τη χαρτογράφηση και ανάλυση κρίσιμων τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη αντιστοιχεί σε περιοχές με το μεγαλύτερο δυναμικό μείωσης του κινδύνου. Επεσήμανε την επίτευξη μηδενικών θανάτων στο δίκτυό της από την Lusoponte το 2025 ως απόδειξη ότι οι καλά σχεδιασμένες και καλά διαχειριζόμενες παρεμβάσεις ασφαλείας μπορούν να αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε επίσης τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον της επιβολής της οδικής ασφάλειας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ψηφιοποίηση για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών που μπορούν να επιτρέψουν ταχύτερη ανίχνευση συμβάντων, αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ακριβέστερη πρόβλεψη κινδύνων. Ενώ αναγνώρισε τη σημασία αυτών των εργαλείων, τόνισε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να αποτρέψει τα τροχαία ατυχήματα. Ένα σημαντικό μερίδιο των θανάτων από τροχαία ατυχήματα εξακολουθεί να προέρχεται από επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές και η αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών παραμένει βασική προτεραιότητα της εθνικής πολιτικής.

Το ένα τρίτο των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Πορτογαλία συνδέεται με την υπερβολική ταχύτητα, ενισχύοντας την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση της ταχύτητας. Ένας στους τέσσερις θανάτους από τροχαία ατυχήματα αφορά οδηγό με παράνομο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων πίσω από το τιμόνι αυξάνει δραματικά την πιθανότητα σύγκρουσης. Αυτοί οι κίνδυνοι συμπεριφοράς καταδεικνύουν ότι η συμμόρφωση, η υπευθυνότητα και η ευαισθητοποίηση του κοινού πρέπει να συνοδεύουν την επιβολή και τις βελτιώσεις στις υποδομές για να επιτευχθεί ουσιαστική και διαρκής πρόοδος.