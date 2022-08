Νέες τεχνολογίες από την DS Automobiles

H DS Automobiles είναι από τις premium εταιρίες που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στα ψηφιακά μέσα, με απώτερο στόχο την βιωματική διάδραση και τη δημιουργία ξεχωριστών προσωποποιημένων εμπειριών.

Η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας DS Augmented Reality Experience, φέρνει τον υποψήφιο αγοραστή μέσω της οθόνης του smartphone, ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση του αγαπημένου του DS, καθώς με τη διαδραστική αυτή εφαρμογή μπορεί και συνδυάζει την εικόνα του αυτοκινήτου σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν το αυτοκίνητο της προτίμησής τους, το εσωτερικό του, αλλά και κάθε λεπτομέρεια που τους ενδιαφέρει, και φυσικά να το προβάλουν στον χώρο τους (π.χ. parking) από την άνεση του σπιτιού τους. Στη DS Automobiles είναι πάγια η διάθεση της προσφοράς όλων των κορυφαίων τεχνολογιών, τόσο εντός του αυτοκινήτου που κάνουν τις μετακινήσεις πιο ασφαλείς και ξεχωριστές, όσο και εκτός αυτού που έρχονται συμπληρωματικά να ισχύσουν την εμπειρία και να την κάνουν ξεχωριστή.

Με το σκανάρισμα ενός QR Code από spartphones (iOS ή Android) μπορούν όλοι να πάρουν μια γεύση από το προηγμένης τεχνολογίας περιβάλλον που διαμορφώνει το νέο DS 4 για τον οδηγό και τους επιβάτες του. Ένα περιβάλλον που όμοιό του δεν υπάρχει στην κατηγορία των premium μοντέλων και όχι μόνο, κάνοντας το νέο DS 4 να ξεχωρίζει με την ανωτερότητά του και σε επίπεδο εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής, το πιο Όμορφο Αυτοκίνητο του 2022, έτσι όπως ανακηρύχθηκε από τον διεθνή διαγωνισμό Festival Automobile International, είναι πλέον και αυτό με την πιο προηγμένη τεχνολογία ανάμεσα στις premium προτάσεις της κατηγορίας.

Η DS Augmented Reality Experience αποτελεί ακόμη μία διαφορετική εμπειρία επαφής με την εταιρεία και έναν ακόμη άξονα της αναπτυσσόμενης σουίτας ψηφιακών εργαλείων και immersive τεχνολογιών, που μαζί με τα DS Online Store, DS Live Showroom και DS Virtual Vision (εικονικός διαμορφωτής) που βρίσκεται στον εκθεσιακό Boutique χώρο του καταστήματος DS Store Athens, προσφέρει σε κάθε πελάτη DS ένα μοναδικό ταξίδι εμπειριών που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες.

Παρακινούμενη από την Avant-Garde διάθεση, αλλά και την εξαιρετική κληρονομία της DS του 1955, η DS Automobiles, λανσαρίστηκε το 2015 με στόχο να επαναφέρει τη Γαλλική φινέτσα και την πολυτέλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η DS Automobiles είναι η premium μάρκα του Ομίλου PSA. Σχεδιασμένα για πελάτες που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προσωπική έκφραση ταυτόχρονα με την κορυφαία τεχνολογία, τα μοντέλα της DS στη δεύτερη γενιά τους, συνδυάζουν ραφινάρισμα και προηγμένη τεχνολογία με τρόπο μοναδικό. Με τα SUV DS 7 CROSSBACK και DS 3 CROSSBACK, η μάρκα DS λανσάρει μια γκάμα έξι αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά, που όλα προσφέρονται και ως ηλεκτρικά με την υπογραφή E-TENSE. Για τους απαιτητικούς πελάτες της, η DS Automobiles δημιούργησε την ONLY YOU, the DS experience υπηρεσία με τα αποκλειστικά προνόμια σε ότι έχει να κάνει με τη συντήρηση των αυτοκινήτων, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση μίας ξεχωριστής εμπειρίας κατά την απόκτηση και κατοχή ενός μοντέλου DS. Με παρουσία σε 32 χώρες, η DS έχει δημιουργήσει και εξελίσσει διαρκώς ένα δίκτυο διανομής που περιλαμβάνει 400 DS STORES και DS SALONS σε όλο τον κόσμο.