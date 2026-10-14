Νέο Aion UT Cross: Ντεμπούτο για το νέο crossover της GAC – Πότε έρχεται

To Aion UT Cross ενισχύει την παρουσία της κινεζικής μάρκας στην κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του UT hatchback με περισσότερα crossover χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως η Aion εισάγεται στην Ελλάδα από την Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά. Η GAC Aion, βραχίονας ηλεκτροκίνησης του Ομίλου GAC, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ομίλους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.

Φωτογραφίες: GAC