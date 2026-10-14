Νέο Aion UT Cross: Ντεμπούτο για το νέο crossover της GAC – Πότε έρχεται

To Aion UT Cross ενισχύει την παρουσία της κινεζικής μάρκας στην κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του UT hatchback με περισσότερα crossover χαρακτηριστικά.
Η Aion αποκάλυψε δύο νέα μοντέλα στη Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, ενόψει της άφιξής τους στην αγορά της Ευρώπης την επόμενη χρονιά. Το αυτοκίνητο που ξεχωρίζει είναι το ηλεκτρικό UT Cross, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η μάρκα, συνδυάζει την αισθητική και τα χαρακτηριστικά ενός SUV με την ευελιξία στην οδήγηση που προσφέρει ένα μοντέλο του B-segment.
Σχεδιασμένο στο Κέντρο Σχεδιασμού της εταιρείας στο Μιλάνο, το UT Cross έχει 20 χιλιοστά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος σε σύγκριση με το UT.
Η εξωτερική του εικόνα συμπληρώνεται από επιβλητικά μαύρα προστατευτικά πλαστικά στους θόλους των τροχών και στο κάτω μέρος του αμαξώματος, οροφή που δίνει την αίσθηση ότι «αιωρείται» και συνδυάζεται με μαύρες ράγες, καθώς και μια ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή, ενώ το αυτοκίνητο φέρνει μαζί του φαρδύτερα ελαστικά 225 χιλιοστών και νέες ζάντες αλουμινίου. Στο εσωτερικό, η μάρκα αναφέρει ότι προσφέρει άνετους χώρους για τους επιβάτες και χώρο αποσκευών χωρητικότητας 440 λίτρων.
Με 204 ίππους και 60 kWh μπαταρία
Πηγή ισχύος του UT Cross είναι το κινητήριο σύνολο του UT που αποδίδει 204 PS και συνδυάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 60 kW, με την εκτιμώμενη αυτονομία να υπολογίζεται στα 400 χιλιόμετρα. Παράλληλα, επωφελείται από τον ίδιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, περιλαμβάνοντας στον στάνταρ εξοπλισμό αντλία θερμότητας και θερμαινόμενο τιμόνι, στοιχεία που συνήθως συναντά κανείς σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.
Το νέο crossover μοντέλο αναμένεται να πραγματοποιήσει το λανσάρισμά του στην αγορά του Ευρώπη εντός του 2027, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τις ακριβείς προδιαγραφές του θα ανακοινωθούν λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των πωλήσεων.
Επόμενη άφιξη το GS7
Παράλληλα με το UT Cross, στο Παρίσι έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και το Aion GS7. Πρόκειται για ένα SUV που κυκλοφορεί ήδη σε αγορές της Νότιας Αμερικής και της Κεντρικής Ασίας, το οποίο αναμένεται στην Ευρώπη το 2027, σηματοδοτώντας την επέκταση της Aion και πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, αφού το αυτοκίνητο θα διατίθεται με υβριδικούς και plug-in υβριδικούς κινητήρες.
Η Aion στην Ελλάδα
Θυμίζουμε πως η Aion εισάγεται στην Ελλάδα από την Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά. Η GAC Aion, βραχίονας ηλεκτροκίνησης του Ομίλου GAC, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ομίλους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.
Φωτογραφίες: GAC