Νέο Alpine Lacoste A290 Rallye: Μοναδική δημιουργία με 280 κροκόδειλους

Alpine και Lacoste δημιούργησαν ένα μοναδικό A290 Rallye που ενσωματώνει 280 κροκόδειλους στο αμάξωμα και το εσωτερικό του.

Η Lacoste και η Alpine, δύο εμβληματικές μάρκες που γεννήθηκαν με τη φιλοδοξία να διευρύνουν τα όρια των αντίστοιχων κλάδων τους, συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν ένα μοναδικό αυτοκίνητο: το Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye.

Αποτέλεσμα ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των ομάδων σχεδιασμού και μηχανικής των δύο εταιρειών, το μοντέλο βασίζεται στο A290 Rallye, την έκδοση του μοντέλου που ενσαρκώνει τη δέσμευση της Alpine στον ηλεκτρικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ιδιαίτερη εξωτερική εμφάνιση

Εξωτερικά, το Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye ξεχωρίζει χάρη στις νέες φωτεινές υπογραφές που θυμίζουν το βλέμμα του κροκόδειλου, τις πολυάριθμες γραφικές λεπτομέρειες διάσπαρτες σε όλο το αμάξωμα που αντανακλούν την κοινή δουλειά των δημιουργικών ομάδων της Lacoste και της Alpine και την ιδιαίτερη απόχρωση του λευκού χρώματος που είναι εμπνευσμένη από τα αλπικά τοπία.

Μια βουτιά στον κόσμο της Lacoste

Στο εσωτερικό, το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί και μοιάζει σαν ο οδηγός να μπαίνει κυριολεκτικά στο στόμα του κροκόδειλου, με την Alpine να αναφέρει ότι αυτό το έντονο χρώμα διεγείρει τις αισθήσεις και ξυπνά τα άγρια ένστικτα.

Το εμβληματικό ύφασμα petit piqué της Lacoste ντύνει τα καθίσματα και τα πάνελ των θυρών. Το κέντημα παράγεται από το Potencier, το ιστορικό εργαστήριο που κατασκευάζει κυρίως τους διάσημους κεντημένους κροκόδειλους της Lacoste για τα πόλο μπλουζάκια της. Ένα κοινό λογότυπο Alpine x Lacoste δίνει επίσης το παρών.

Η καμπίνα διαθέτει εξαρήματα που παράγονται με τρισδιάστατη εκτύπωση από την ERPRO, μια προσέγγιση που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη μείωση του βάρους, απαραίτητη στον κόσμο των ράλι, όπου κάθε κιλό έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση.

Τέλος, πολλαπλές διακριτικές αναφορές στον κροκόδειλο είναι διάσπαρτες σε όλο το όχημα, επεκτείνοντας το παιχνιδιάρικο και ευρηματικό πνεύμα που χαρακτηρίζει αυτή τη συνεργασία.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονται συνολικά ενσωματωμένοι 290 κροκόδειλοι.

Και σε ταινία

Η συνεργασία των δύο εταιρειών επεκτείνεται μέσω της ταινίας The Test, παραγωγής της Ninety Films, η οποία ιδρύθηκε από τον Pierre Niney, πρεσβευτή της Lacoste, και στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Pierre Gasly, οδηγό της ομάδας BWT Alpine στην Formula 1 και πρεσβευτή της Lacoste.

Oι δύο άνδρες παίζουν τους… εαυτούς τους, με την ταινία να έχει ωστόσο μεγάλο ανταγωνιστή το μοναδικό Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye.