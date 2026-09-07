Νέο Audi A2 e-tron: Επιστροφή μετά από 21 χρόνια – Πρώτη τιμή

Το νέο Audi A2 e-tron γίνεται το πιο ενεργειακά αποδοτικό αυτοκίνητο στη γκάμα της φίρμας και προσφέρει ακόμη και 646 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση.

Είκοσι ένα χρόνια μετά το τέλος παραγωγής το πρώτου θερμικού Α2, το μοντέλο αναγεννιέται στην ηλεκτρική εποχή, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία που το καθιέρωσε.

Το νέο Audi A2 e-tron είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική υπεροχή, τη βέλτιστη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων και την χρηστικότητα.

Με έμπνευση το πρώτο A2 και αεροδυναμικό

Το νέο Audi A2 διατηρεί την αντισυμβατική σχεδιαστική ταυτότητα του προκατόχου του. Στον πρόβολο του A2 υπάρχουν διαιρεμένα φωτιστικά σώματα LED, με τα φώτα ημέρας να είναι τοποθετημένα ψηλότερα και τους χαρακτηριστικούς αεραγωγούς σε σχήμα L να δίνουν το δικό τους ιδιαίτερο στιλ, ενώ ιδιαίτερα επιβλητική είναι η μαύρη «γρίλια».

Το A2 δεύτερης γενιάς διατηρεί την έντονη κλίση της οροφής, αν και συνολικά, φαίνεται πως το αυτοκίνητο είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Στο πίσω μέρος, φαίνεται πως μια αεροτομή διαιρεί το πίσω το παρμπρίζ, ενώ χαμηλότερα, υπάρχουν δύο ευμεγέθη φωτιστικά σώματα LED. Το σύνολο συμπληρώνουν οι τροχοί ελαφρού κράματος διάστασης από 18 έως 20 ίντσες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες στο αμάξωμα είναι η κατάργηση των παραδοσιακών χειρολαβών στις πόρτες. Στη θέση τους, η Audi τοποθέτησε ένα ηλεκτρικό σύστημα που λειτουργεί με έξυπνους αισθητήρες. Οι χειρολαβές δηλαδή ανταποκρίνονται στο παραμικρό άγγιγμα: ένα απαλό τράβηγμα είναι αρκετό για να ανοίξει η πόρτα, ενώ για το κλείδωμα του αυτοκινήτου απαιτείται απλώς ένα ελαφρύ πάτημα στην επιφάνεια του αισθητήρα.

Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,24 Cd, το νέο A2 e-tron διαθέτει την καλύτερη αεροδυναμική απόδοση σε ολόκληρη τη compact γκάμα της Audi, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Υψηλό τεχνολογικό προφίλ και πρακτικό

Περνώντας στο εσωτερικό, κεντρικό σχεδιαστικό στοιχείο της καμπίνας είναι το Softwrap, μια μαλακή, υφασμάτινη επιφάνεια που ξεκινά από το ταμπλό, απλώνεται στις επενδύσεις των θυρών και φτάνει έως το πίσω μέρος. Το τοπίο ενισχύεται από τα άνετα υποβραχιόνια, τις διακοσμητικές ραφές και τους διακόπτες που είναι εμπνευσμένοι από έπιπλα design, ενώ παράλληλα, ηλεκτρικά κουμπιά αντικαθιστούν τις παραδοσιακές λαβές των θυρών.

Στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στάνταρ τη MMI πανοραμική οθόνη. Αυτή συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και την κυρτή οθόνη αφής MMI touch 12,8 ιντσών, με ολόκληρο το σύμπλεγμα να είναι απόλυτα προσανατολισμένο προς τον οδηγό.

Προαιρετικά, διατίθεται οθόνη head-up επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η οποία προβάλλει την ταχύτητα, τις οδηγίες πλοήγησης και άλλες σημαντικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Επιπλέον, η προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή, με έκταση περίπου 1,6 τετραγωνικών μέτρων, κατακλύζει την καμπίνα με φυσικό φως, ενώ διαθέτει ειδική επίστρωση προστασίας από τις υπεριώδεις ακτίνες UV και την υπερβολική θερμότητα.

Η χρηστικότητα του νέου A2 e-tron επιβεβαιώνεται και από τις μεταφορικές του δυνατότητες. Το πορτ-μπαγκάζ διαθέτει χωρητικότητα 396 λίτρων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.336 λίτρα όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα.

Σε τέσσερις επιλογές και τρεις μπαταρίες

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, το Audi A2 e-tron εξοπλίζεται με τους τελευταίας γενιάς ηλεκτροκινητήρες του ομίλου Volkswagen. Το μοντέλο προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα ισχύος και συνδυάζεται με τρεις μπαταρίες, χωρητικότητας 52, 61 και 84 kWh.

Το πρώτο βήμα γίνεται με την έκδοση των 170 PS/350 Nm ροπής και τη μικρή μπαταρία των 52 kWh που είναι σε θέση να προσφέρει αυτονομία έως 423 χιλιόμετρα.

Ακολουθεί η έκδοση των 190 ίππων με την ίδια ροπή που συνδυάζεται με τη μπαταρία των 61 kWh, προσφέροντας ακόμη και 515 χιλιόμετρα ηλεκτρικής εμβέλειας σημειώνοντας κατανάλωση μόλις 12,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, επίδοση που καθιστά το A2 e-tron το πιο αποδοτικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Audi.

Ακολουθούν ακόμη δύο επιλογές με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 84 kWh. H πρώτη προσφέρει 231 ίππους/350 Νm ροπής και 636 χλμ. αυτονομία, ενώ η δεύτερη και παράλληλα κορυφαία επιλογή στη γκάμα διαθέτει 326 PS και 545 Νm ροπής, με την αυτονομία να περιορίζεται ελαφρώς στα 630 χιλιόμετρα.

Για τις μπαταρίες των 52 και 61 kWh, η γερμανική εταιρεία χρησιμοποιεί ανθεκτικές κυψέλες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) σε διάταξη cell-to-pack. Τέλος, η μεγαλύτερη μπαταρία των 84 kWh έχει χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC).

Πρώτες τιμές

Το A2 e-tron θα γίνει διαθέσιμο για παραγγελία μέσα στο φετινό φθινόπωρο, ενώ οι παραδόσεις αυτοκινήτων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στη Γερμανία, το A2 e-tron των 125 kW με την μπαταρία 52 kWh ξεκινά από 38.200 ευρώ.