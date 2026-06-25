Νέο Audi A6 allroad: Πολυτάλαντο, με ντίζελ έκδοση και πρώτη φορά plug-in υβριδικό

Το πέμπτης γενιάς Audi A6 allroad είναι πιο φαρδύ, πιο ικανό σε κάθε συνθήκη και παράλληλα φέρνει μαζί του πλουσιότερο εξοπλισμό.

Η Audi αποκάλυψε με κάθε επισημότητα το νέο, πέμπτης γενιάς A6 allroad, το πιο πολυδιάστατο μοντέλο της μάρκας που πλέον φέρνει μαζί του περισσότερη τεχνολογία και μεγαλύτερες δυνατότητες, ενώ παράλληλα συνδυάζεται για πρώτη φορά με plug-in υβριδικό σύνολο και με εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης με τεχνολογία MHEV plus.

Το νέο Audi A6 allroad συνδυάζει την κομψότητα της σειράς A6 με έναν σαφώς πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Για πρώτη φορά στα 27 χρόνια ιστορίας του μοντέλου, το αμάξωμα έχει φαρδύνει σημαντικά. Με μήκος 5.016 χιλιοστά, πλάτος 1.986 χιλιοστά —2.099 χιλιοστά μαζί με τους εξωτερικούς καθρέφτες— και ύψος από 1.479 έως 1.508 χιλιοστά, το νέο A6 allroad διαθέτει επιβλητικές αναλογίες.

Σε σχέση με το A6 Avant, το αμάξωμα είναι κατά 111 χιλιοστά φαρδύτερο, ενώ σε σύγκριση με τον προκάτοχό του η αύξηση φτάνει τα 84 χιλιοστά. Αντίστοιχα αυξημένο είναι και το μετατρόχιο: κατά 74 χιλιοστά σε σχέση με το A6 Avant και κατά 55 χιλιοστά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ στον πίσω άξονα, η αύξηση φτάνει τα 70 χιλιοστά.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος είναι βασικό στοιχείο τόσο της εικόνας όσο και της ουσίας του μοντέλου. Το νέο A6 allroad βρίσκεται 34 χιλιοστά ψηλότερα από το A6 Avant, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά η απόσταση από το έδαφος έχει αυξηθεί κατά 16 χιλιοστά.

Με στάνταρ προσαρμοζόμενη αερανάρτηση

Το Audi A6 επωφελείται από στάνταρ προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με εύρος ρύθμισης 55 χιλιοστών, δηλαδή 25 χιλιοστά περισσότερο από το A6 Avant. Στο κανονικό ύψος, στα προγράμματα Audi drive select balanced, comfort και efficiency, το A6 allroad βρίσκεται 34 χιλιοστά ψηλότερα από το A6 Avant με προσαρμοζόμενη αερανάρτηση, ενώ τα ειδικά προγράμματα offroad και offroad+ αυξάνουν την απόσταση από το έδαφος κατά επιπλέον 15 χιλιοστά.

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Στο πρόγραμμα offroad, οι ρυθμίσεις των αμορτισέρ προσαρμόζονται στο αυξημένο ύψος, ενώ στο offroad+ μεταβάλλονται επιπλέον παράμετροι του συστήματος πρόσφυσης και μετάδοσης. Σε ταχύτητες άνω των 85 χλμ./ώρα στα off-road προγράμματα, η ανάρτηση επιστρέφει στο κανονικό ύψος για καλύτερη αποδοτικότητα. Η λειτουργία lift αυξάνει το ύψος του αμαξώματος κατά επιπλέον 20 χιλιοστά και είναι διαθέσιμη έως τα 35 χλμ./ώρα, για ακόμη μεγαλύτερη ευχέρεια σε δύσβατο έδαφος.

Στο πρόγραμμα dynamic, αντίθετα, το αμάξωμα χαμηλώνει κατά 20 χιλιοστά για μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα, ενώ σε ταχύτητες από 120 χλμ./ώρα και άνω η ανάρτηση χαμηλώνει αυτόματα για μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Η προοδευτική διεύθυνση είναι στάνταρ και προσφέρει πιο άμεση απόκριση, ενώ η τετραδιεύθυνση είναι στάνταρ στην plug-in hybrid έκδοση και προαιρετική στο A6 allroad TDI. Σε χαμηλές ταχύτητες, οι πίσω τροχοί στρέφονται έως 5 μοίρες αντίθετα από τους εμπρός, μειώνοντας τον κύκλο στροφής έως και κατά ένα μέτρο.

Σε μεσαίες και υψηλότερες ταχύτητες, οι πίσω τροχοί στρέφονται έως δύο μοίρες προς την ίδια κατεύθυνση με τους εμπρός, αυξάνοντας τη σταθερότητα και την ακρίβεια.

Ντίζελ και plug-in υβριδικό

Όλα τα συστήματα κίνησης του νέου A6 allroad είναι εξηλεκτρισμένα και συνδυάζονται στάνταρ με τετρακίνηση quattro. Στο λανσάρισμα, το μοντέλο διατίθεται ως A6 allroad e-hybrid και ως A6 allroad 3.0 V6 TDI.

Το A6 allroad e-hybrid συνδυάζει κινητήρα 2.0 TFSI ισχύος 252 PS, με ηλεκτροκινητήρα έως 105 kW. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 367 PS με συνολική ροπή 500 Nm. Η plug-in hybrid έκδοση επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει μικτή χωρητικότητα 25,9 kWh και καθαρή 20,7 kWh, προσφέροντας έως 95 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με το WLTP. Η φόρτιση πραγματοποιείται με εναλλασσόμενο ρεύμα AC έως 11 kW, με πλήρη φόρτιση σε περίπου δυόμισι ώρες.

Ο τρίλιτρος V6 TDI αποδίδει 299 PS και 580 Nm ροπής και συνδυάζεται με τεχνολογία MHEV plus, το οποίο προσφέρει έως 18 kW πρόσθετης ισχύος και έως 25 kW ισχύος μέσω ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση. Το A6 allroad V6 TDI επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα.

Εσωτερικό γεμάτο τεχνολογία και ευρύχωρο

Στο επίκεντρο μέσα στην καμπίνα βρίσκεται η πανοραμική οθόνη Audi MMI με κυρτή σχεδίαση και τεχνολογία OLED. Περιλαμβάνει το Audi virtual cockpit 11,9 ιντσών, την οθόνη αφής MMI 14,5 ιντσών και προαιρετικά την οθόνη συνοδηγού MMI 10,9 ιντσών.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις προβολές στο Audi virtual cockpit: κλασικά όργανα, πλοήγηση ή ενσωματωμένη προβολή συστημάτων υποβοήθησης, ενώ η οθόνη συνοδηγού μπορεί να προβάλλει ιστοσελίδες και video, ενώ μέσω Bluetooth ακουστικών ο συνοδηγός μπορεί να απολαμβάνει περιεχόμενο χωρίς να ενοχλεί τον οδηγό.

Η καμπίνα μπορεί να εξοπλιστεί με ατομικά διαμορφωμένα καθίσματα με αερισμό και λειτουργία μασάζ, τετραζωνικό αυτόματο κλιματισμό, πακέτο ποιότητας αέρα και πανοραμική γυάλινη οροφή με δυνατότητα σκίασης. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ προαιρετικά διατίθεται ακουστική υάλωση και για τα πίσω πλευρικά παράθυρα. Το προαιρετικό ηχοσύστημα Bang & Olufsen premium sound system με 3D ήχο προσφέρει ιδιαίτερα καθηλωτική εμπειρία, με ηχεία και στα προσκέφαλα των εμπρός καθισμάτων.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, αυτός κυμαίνεται από 466 έως 1.497 λίτρα, ενώ στην έκδοση e-hybrid από 404 έως 1.423 λίτρα. Η ηλεκτρική πίσω πόρτα είναι στάνταρ και μπορεί να ανοίξει και με κίνηση του ποδιού.

Ανάλογα με την έκδοση, το νέο A6 allroad μπορεί να ρυμουλκήσει από 2.000 κιλά στην έκδοση e-hybrid έως 2.500 κιλά στην έκδοση V6 TDI. Με τον τρίλιτρο V6 diesel, η ικανότητα ρυμούλκησης είναι κατά 400 κιλά υψηλότερη από του A6 Avant.

Το νέο Audi A6 allroad θα φτάσει στις εκθέσεις το φθινόπωρο. Στη Γερμανία, οι τιμές ξεκινούν από 77.250 ευρώ για την έκδοση A6 allroad TDI quattro και από 80.250 ευρώ για το A6 allroad e-hybrid quattro.