Νέο CUPRA Leon Shadow Edition: Πιο επιβλητικό από ποτέ

Η CUPRA λανσάρει το Leon Shadow Edition που διακρίνεται για τη «σκοτεινή» και δυναμική του εμφάνιση.

Από το 2018, όταν συστήθηκε στον κόσμο των τεσσάρων τροχών ως ένα αυτόνομο brand, η CUPRA έχει καταστεί γνωστή για τη σπορ υπόσταση τον μοντέλων της, την οποία φροντίζει να ενισχύει με ξεχωριστά πακέτα εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το CUPRA Leon Shadow Edition, που μόλις έγινε διαθέσιμο στη βρετανική αγορά, και χαρακτηρίζεται για το «σκοτεινό» παρουσιαστικό του.

Η επιβλητική εμφάνιση τονίζεται από από τις 19άρες ζάντες σε απόχρωση Sport Black Matte, τα μαρσπιέ σε χρώμα Obsidian Black και την αντίστοιχης απόχρωσης πίσω αεροτομή. Παράλληλα, η έκδοση ενσωματώνει φωτιστικά σώματα Matrix LED Ultra που προσφέρουν ακόμα πιο «δυναμικό» φωτισμό και βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα του οδηγού.

Ως στάνταρ διατίθεται σύστημα δυναμικού ελέγχου πλαισίου (DCC), συνδυαζόμενο με προγράμματα οδήγησης για την παραμετροποίηση της οδικής συμπεριφοράς του Leon, όπως και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα δερμάτινα καθίσματα Moon Slate metallic με λειτουργία θέρμανσης, κλιματισμός 3 ζωνών, και «έξυπνος» περιμετρικός φωτισμός του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Προαιρετικά ο οδηγός μπορεί να προσθέσει το πακέτο Immersive by Sennheiser – με 10 ηχεία, ένα κεντρικό και ένα subwoofer- το οποίο βελτιώνει την ηχητική εμπειρία. Επιπλέον, με έξτρα χρέωση προσφέρεται πανοραμική οροφή, όπως και μια μεγάλη δέσμη χρωματικών επιλογών.

Η έκδοση Shadow Edition συνδυάζεται με τον 1.500άρη βενζινοκινητήρα των 150 ίππων, την ήπια υβριδική έκδοση των 150 PS με το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, όπως και με το plug-in hybrid Leon (eHybrid) των 204 ίππων, που επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,7 δλ.