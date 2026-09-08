Νέο Dacia Spring: Προσιτό ηλεκτρικό με 250 χλμ. αυτονομία (+video)

Το νέο Dacia Spring διατηρεί την φιλοσοφία του προκατόχου του και παράλληλα ανεβαίνει επίπεδο σε όλους τους τομείς, έχοντας ως άμεσο στόχο να πάρει ρόλο πρωταγωνιστή στο A-segment.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της οδικού χάρτη με ορίζοντα το 2030, η Dacia κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ηλεκτρική κινητικότητα, με το λανσάρισμα τεσσάρων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Την αρχή κάνει το ολοκαίνουργιο Dacia Spring.

Με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις σε πάνω από 40 χώρες από το 2021, το Spring εισήγαγε χιλιάδες οδηγούς στον κόσμο των μηδενικών εκπομπών ρύπων. Διατηρώντας το όνομα που το καθιέρωσε αλλά αλλάζοντας τα πάντα στην πράξη, το νέο Spring θα αποτελεί μία από τις πιο προσιτές προτάσεις στην κατηγορία Α, καθώς στόχος της Dacia είναι η τιμή του να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη

Το νέο Dacia Spring βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RG-EV της Renault Group για μικρά οχήματα, αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία του ομίλου. Παράλληλα, είναι το πρώτο μοντέλο της Dacia που επωφελείται από τα νέα προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία επέτρεψαν τη μείωση του κύκλου σχεδιασμού σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Με μήκος 3,85 μέτρα και πλάτος 1,74 μέτρα (χωρίς τους καθρέπτες), το αυτοκίνητο είναι κατά 15 εκατοστά μακρύτερο και κατά 18 εκατοστά φαρδύτερο από τον προκάτοχό του. Η σχεδίαση είναι γεωμετρική και λειτουργική, αποφεύγοντας τις φλυαρίες. Στο εμπρός και πίσω μέρος, μαύρες διακοσμητικές φάσες ενώνουν τα φωτιστικά σώματα, δίνοντας στο αυτοκίνητο περισσότερο πλάτος και αναδεικνύοντας τη νέα φωτεινή υπογραφή.

Το μοντέλο θα γίνει διαθέσιμο σε τέσσερα χρώματα: Agave, Schist Grey, Diamond Black και Glacier White, ενώ τα προστατευτικά τμήματα στους προφυλακτήρες είναι από πλαστικό με ειδική υφή για αντοχή σε γρατζουνιές.

Έμφαση στην εργονομία

Στο εσωτερικό, η οριζόντια διαμόρφωση του ταμπλό ενισχύει την αίσθηση της ευρυχωρίας. Ο οδηγός αντικρίζει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ο οποίος ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

Στις χαμηλότερες, ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί το smartphone του σε ειδική εργονομική βάση, ώστε να το χρησιμοποιεί σαν σύστημα infotainment, ενώ στις πιο πλούσιες, η Dacia θα προσφέρει μια κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών που συνδέεται ασύρματα με Apple CarPlay και Android Auto.

Παρά τις μαζεμένες εξωτερικές του διαστάσεις, η Dacia ισχυρίζεται ότι το νέο Spring είναι πολύ ευρύχωρο για τους επιβάτες και παράλληλα θέτει νέα πρότυπα στη χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 337 λίτρα, μέγεθος που ξεπερνά ακόμη και μοντέλα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ με την αναδίπλωση της πίσω διαιρούμενης έδρας (50/50) η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.283 λίτρα.

Επιπλέον, το Spring είναι το μοναδικό ηλεκτρικό στην κατηγορία του που διαθέτει προαιρετικό frunk 18 λίτρων κάτω από το καπό.

Η αυτονομία του φτάνει τα 250 χλμ. (WLTP)

Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο, αυτό αποτελείται από μια μπαταρία χημείας LFP (λίθιου-σιδήρου-φωσφορικού) με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh που προσφέρει αυτονομία έως και 250 χιλιόμετρα μικτά (WLTP) και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 80 ίππων και 175 Nm ροπής.

Η Dacia ισχυρίζεται ότι το νέο Spring είναι ενεργειακά πολύ αποδοτικό, κάτι που αποτυπώνεται στη χαμηλή κατανάλωση 12,7 kWh/100 χλμ, ενώ σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 130 χλμ./ώρα.

Το νέο Spring ενσωματώνει φορτιστή AC που επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με ταχύτητα έως 6,6 kW, με την επαναφόρτιση από το 15% στο 80% διαρκεί 9 ώρες σε οικιακή πρίζα και 2 ώρες και 55 λεπτά σε wallbox 7 kW. Το προαιρετικό πακέτο γρήγορης φόρτισης περιλαμβάνει φορτιστή AC 11 kW και φορτιστή DC 50 kW, ο οποίος επιτρέπει τη φόρτιση 15%-80% σε μόλις 28 λεπτά.

Επιπλέον, μέσω της λειτουργίας αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle-to-Load), το αυτοκίνητο μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές συσκευές, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή μικροσυσκευές.

Η Dacia θα κατασκευάζει το νέο Spring στην Ευρώπη, στο εργοστάσιο του Novo Mesto στη Σλοβενία.