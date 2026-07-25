Νέο Dacia Spring: Κάνει ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο σε σούπερ τιμή

To νέο Dacia Spring θα κάνει ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο με το κινητήριο σύνολο του νέου Twingo και όπως και το γαλλικό «αδελφάκι» του, θα προσφερθεί σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το ντεμπούτο του Dacia Spring δεύτερης γενιάς, καθώς η επίσημη αποκάλυψή του προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο. Η ρουμανική φίρμα ετοιμάζεται να ταράξει εκ νέου τα νερά κατηγορία των προσιτών αστικών ηλεκτρικών, ποντάροντας αυτή τη φορά σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό χαρτί.

Η πιο κομβική αλλαγή αφορά την απόφαση της εταιρείας να μεταφέρει τη συναρμολόγησή του από την Κίνα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο, το Spring θα προσπαθήσει να παρακάμψει τους υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλονται στα οχήματα κινεζικής κατασκευής, θωρακίζοντας έτσι τον «value for money» χαρακτήρα που το καθιέρωσε στην αγορά.

Στα σχεδιαστικά χνάρια της πρώτης γενιάς

Αν και θα μοιράζεται το τεχνολογικό υπόβαθρο της πλατφόρμας των νέων Renault 5 και Twingo, το Spring θα ακολουθήσει τη δική του σχεδιαστική οδό. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα διατηρήσει την SUV αισθητική του, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τετραγωνισμένες γραμμές που θα εκσυγχρονίζουν τη γνώριμη σιλουέτα του, ενώ το συνολικό του μήκος θα παραμείνει αυστηρά κάτω από τα 4 μέτρα.

Το εσωτερικό του νέου μοντέλου θα είναι σημαντικά πιο σύγχρονο από αυτό του προκατόχου του

Στο εσωτερικό του, η Dacia θα δώσει και πάλι προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα και τη συγκράτηση του κόστους, επιστρατεύοντας ευρεία χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών. Παρά τον οικονομικό προσανατολισμό του, η τεχνολογία δεν θα λείπει, αφού στις πλουσιότερες εκδόσεις θα δεσπόζει μια οθόνη αφής 10 ιντσών με ενσωματωμένο λογισμικό της Google, ενώ ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων. Παράλληλα, για να διατηρηθεί η τιμή σε χαμηλά επίπεδα, το Spring δεν αναμένεται να εφοδιάζεται με το συρόμενο πίσω κάθισμα του Twingo.

Με το σύνολο του νέου Twingo

Στον τομέα των τεχνικών χαρακτηριστικών, το νέο Spring αναμένεται να συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 80 ίππων και μια μπαταρία χωρητικότητας 27,5 kWh. Το σύνολο αυτό θα προσφέρει αυτονομία έως και 260 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, ενώ θα υποστηρίζει και ταχεία φόρτιση DC με ταχύτητες έως 50 kW για γρήγορη αναπλήρωση της ενέργειας.

Μετά την επίσημη πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο, το αυτοκίνητο θα δώσει πιθανότατα το «παρών» και στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αργότερα το φθινόπωρο. Το εμπορικό του λανσάρισμα στις αγορές τοποθετείται για τις αρχές του 2027, με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται κάτω από τα 17.000 ευρώ.