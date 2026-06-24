Νέο εσωτερικό για τα Audi A3, S3 και RS 3: Όλες οι αλλαγές

Ολόκληρη η γκάμα του A3, από τις απλές Sportback και σεντάν εκδόσεις μέχρι τα S3 και RS 3, θα προσφέρονται από τον Σεπτέμβριο με νέας σχεδίασης καμπίνα και πλουσιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό.