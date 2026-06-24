Νέο εσωτερικό για τα Audi A3, S3 και RS 3: Όλες οι αλλαγές

Ολόκληρη η γκάμα του A3, από τις απλές Sportback και σεντάν εκδόσεις μέχρι τα S3 και RS 3, θα προσφέρονται από τον Σεπτέμβριο με νέας σχεδίασης καμπίνα και πλουσιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Το Audi A3, ο εκπρόσωπος της μάρκας στην κατηγορία των premium οικογενειακών αυτοκινήτων αναβαθμίζεται σημαντικά.
Οι αλλαγές αφορούν το εσωτερικό του οχήματος, το τεχνολογικό του εξοπλισμό και την ενσωμάτωση νέων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.
Επεμβάσεις έχουν γίνει σε όλη τη γκάμα μου μοντέλου, ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου, από τα Α3 Sportback και σεντάν, μέχρι τις εκδόσεις allstreet και τα «σκληροπυρηνικά» S3 και RS 3.
Νέας σχεδίασης καμπίνα
Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η ανασχεδιασμένη καμπίνα. Το βλέμμα πέφτει αμέσως πάνω στο νέο κυρτό πανοραμικό σύμπλεγμα που αποτελείται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών (Audi virtual cockpit) και την κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment με διαγώνιο 12,8 ίντσες.
Το εσωτερικό έχει, σύμφωνα με την Audi, πιο premium αίσθηση χάρη στην προσθήκη ανώτερης ποιότητας επενδύσεων (ανθρακονήματα, μικροΐνες Dinamica και νέα, οικολογικά υφάσματα).
Ακόμη, στην ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα, η θέση για το smartphone είναι πλέον στραμμένη προς τον οδηγό και προσφέρει ασύρματη φόρτιση 25 Watt, ενώ όλα τα νέα τιμόνια ενσωματώνουν φυσικούς περιστροφικούς διακόπτες για μέγιστη εργονομία. Μάλιστα, για τις εκδόσεις S line και S, είναι διαθέσιμο ένα σπορ τιμόνι με επίπεδη βάση και κορυφή.
Πλουσιότερος τεχνολογικός εξοπλισμός
Η Audi αναδιαρθρώνει τα συστήματα ασφαλείας σε τρία ξεκάθαρα πακέτα (Tech, Tech plus και Tech pro), φέρνοντας στη γκάμα του A3 τεχνολογίες από μεγαλύτερες κατηγορίες. Το σύστημα adaptive cruise assist plus (ενεργό έως τα 210 χλμ/ώρα) μπορεί πλέον να κρατά το αυτοκίνητο στο κέντρο του δρόμου, ακόμα και σε επαρχιακές οδούς, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κάτω διαγράμμιση, «διαβάζοντας» τη ροή της υπόλοιπης κυκλοφορίας.
Επιπλέον, το σύστημα ακινητοποιεί αυτόματα το όχημα στα φανάρια, ξεκινώντας μόνο του μόλις ανάψει πράσινο, ενώ στον αυτοκινητόδρομο εκτελεί αυτόνομα αλλαγές λωρίδας με ένα απλό πάτημα του φλας.
Στο κομμάτι της στάθμευσης, η εμπειρία γίνεται απόλυτα αυτοματοποιημένη. Μέσω τεσσάρων ευρυγώνιων καμερών, ο οδηγός έχει τρισδιάστατη (3D) εικόνα 360 μοιρών στην οθόνη, με ειδική λειτουργία καθοδήγησης ακόμα και για την ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου. Με το park assist pro, το A3 παρκάρει μόνο του χωρίς ο οδηγός να βρίσκεται μέσα, καθώς ο έλεγχος μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως μέσω του smartphone (myAudi app).
Παράλληλα, η νέα λειτουργία trained parking επιτρέπει στο αυτοκίνητο να «απομνημονεύσει» έως και 5 δύσκολες μανούβρες (π.χ. την είσοδο σε ένα στενό γκαράζ ή υπόστεγο) σε μια απόσταση 50 μέτρων και να τις επαναλαμβάνει μόνο του στο μέλλον.
Η γκάμα κινητήρων
Η γκάμα των κινητήρων παραμένει πολυσυλλεκτική. To αναβαθμισμένο A3 θα γίνει διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης και diesel με ισχύ έως 150 ίππους, δύο plug-in υβριδικές επιλογές με 204 ή 272 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία έως 143 χιλιομέτρων, ενώ πλέον, η ικανότητα ρυμούλκησης ανεβαίνει στα 1.700 κιλά (+300 κιλά σε σχέση με πριν).
Στην κορυφή της πυραμίδας, τοποθετούνται τα S3 και RS 3 που ξεχωρίζουν από τα ειδικά λογότυπα στη μάσκα Singleframe, αλλά και από τη δυνατότητα του οδηγού να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές ψηφιακές υπογραφές για τα Matrix LED φώτα ημέρας μέσω του MMI (με το RS 3 να διατηρεί το μοτίβο της καρό σημαίας).
Η εμπορική πορεία του αναβαθμισμένου Audi A3 αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026.