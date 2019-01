Νέο Ford Ranger με 2λιτρο κινητήρα ντίζελ

To best seller pick-up μοντέλο της γηραιάς ηπείρου αποκτά τώρα τον 2λιτρο EcoBlue diesel κινητήρα της Ford για βελτιστοποιημένες εκπομπές ρύπων, προσφέροντας παράλληλα στις εκδόσεις με το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο των 10 σχέσεων της Ford έως και 9% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Στην κορυφή της γκάμας μηχανικών συνόλων του νέου Ranger βρίσκεται η έκδοση Bi-turbo, η οποία αποδίδει 213 ίππους και μέγιστη ροπή 500 Nm.

Το νέο Ranger διατίθεται σε εκδόσεις Regular Cab, Super Cab και Double Cab και προσφέρεται με στάνταρ σύστημα τετρακίνησης. Επιπρόσθετα, διαθέτει νέα στοιχεία και «εργαλεία» που βελτιώνουν τα επίπεδα άνεσης, είτε ως επαγγελματικό είτε ως όχημα για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 3 της Ford και η τεχνολογία ενσωματωμένου modem, FordPass Connect.

Το Ranger είναι το πρώτο όχημα στην κατηγορία που προσφέρει τα Pre-Collision Assist με Pedestrian Detection και Intelligent Speed Limiter, ως στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού του. Το Active Park Assist είναι επίσης διαθέσιμο στην «παλέτα» των προηγμένων τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να καταστήσουν την οδήγηση λιγότερο κουραστική αποτρέποντας ή μετριάζοντας συγχρόνως τις επιπτώσεις μιας πιθανής σύγκρουσης.

Με ικανότητα διέλευσης μέσα από νερό μέχρι και σε βάθος 800 mm και με απόσταση αμαξώματος από το έδαφος στα 230 mm, το νέο Ranger είναι σχεδιασμένο ώστε να διαχειρίζεται με ευκολία οποιοδήποτε οδηγική κατάσταση ή έδαφος κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής αποστολής ή ενός ταξιδιού αναψυχής. Με γωνία προσέγγισης 29 μοιρών και γωνία διαφυγής 21 μοιρών, ο οδηγός ελέγχει με ασφάλεια και σιγουριά το όχημα όταν περνά από εμπόδια με απότομες κλίσεις. Τα ανταγωνιστικά off-road πλεονεκτήματα του νέου Ranger συνδυάζονται επίσης με ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά και ωφέλιμο φορτίο έως 1.252 kg.

Ο δίλιτρος EcoBlue κινητήρας προσφέρεται επίσης με μονό turbo μεταβλητής γεωμετρίας με απόδοση 130 ίππων, ροπή 340 Nm και εκπομπές CO 2 από 209 g/km (κατανάλωση 8,0 l/100 km **), μονό turbo μεταβλητής γεωμετρίας με μέγιστη ισχύ 170 ίππων, ροπή 420 Nm και εκπομπές CO 2 από 216 g/km (κατανάλωση 8,3 l/100 km), καθώς και στην κορυφαία Bi-turbo έκδοση, με ένα μεταβλητής γεωμετρίας τούρμπο υψηλής πίεσης υπερπλήρωσης και ένα με σταθερή γεωμετρία και λειτουργία χαμηλής πίεσης, που αποδίδει 213 ίππους, ροπή 500 Nm και εκπομπές CO 2 από 228 g/km (κατανάλωση 9,2 l/100 km)

Εκτός από το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, οι κινητήρες των 170 και 213 ίππων διατίθενται με το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford. Η αραιή κλιμάκωση των σχέσεων, σε συνδυασμό με τα προσαρμοζόμενα σημεία αλλαγής τους σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν στο κιβώτιο να ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενες οδηγικές συνθήκες ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη σχέση για επιδόσεις, οικονομία ή πολιτισμένη λειτουργία, σε οποιοδήποτε οδηγικό σενάριο ή μοτίβο.

Σύμφωνα με μετρήσεις της Ford που βασίζονται σε ρεαλιστικούς κύκλους οδήγησης επιτυγχάνεται βελτίωση στην κατανάλωση κατά 9% όταν χρησιμοποιείται το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, αλλά και αντίστοιχη μείωση της τάξης του 4% για τις εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο, συγκριτικά με τους αντίστοιχους απερχόμενους κινητήρες.

Ο δίλιτρος EcoBlue κινητήρας υιοθετεί ενδιαφέρουσες καινοτομίες στον τομέα της μείωσης των εσωτερικών του τριβών, όπως είναι για παράδειγμα η έκκεντρη σχεδίαση στροφάλου κατά 10 mm, που μειώνει τις τριβές στα τοιχώματα των 4 κυλίνδρων από χυτοσίδηρο, καθώς και το βελτιστοποιημένο σύστημα κίνησης των βαλβίδων με μονοκόμματο εκκεντροφόρο.

Τεχνολογίες συνδεσιμότητας

Το νέο Ford Ranger λανσάρει προηγμένα συστήματα για να μπορούν ιδιοκτήτες και οδηγοί να είναι συνδεδεμένοι εν κινήσει. Το ενσωματωμένο modem FordPass Connect μετατρέπει το Ranger σε κινητό Wi-Fi hotspot, στο οποίο μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 10 φορητές συσκευές. Επίσης, η πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες του οχήματος μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της εφαρμογής FordPass, κάτι που καθιστά την εμπειρία χρήσης ευκολότερη και πιο παραγωγική για ιδιοκτήτες ή οδηγούς στόλων (fleet), Σε αυτή περιλαμβάνονται οι εξής λειτουργίες:

Vehicle Status (Κατάσταση Οχήματος): Το σύστημα παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου πολλών στοιχείων του οχήματος, όπως είναι η στάθμη λαδιού του κινητήρα, οι πιέσεις των ελαστικών και τα διανυθέντα χιλιόμετρα

Vehicle Locator (Εντοπιστής Οχήματος): Η λειτουργία αυτή βοηθά τους οδηγούς να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το όχημά τους σε μεγάλα παρκινγκ ή μη γνώριμες τοποθεσίες εργασίας

Απομακρυσμένο κλείδωμα/ξεκλείδωμα: Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στον οδηγό να παρέχει πρόσβαση στο όχημα σε συναδέλφους ή απλά να απολαμβάνει την ξεγνοιασιά ότι έχει κλειδώσει το αυτοκίνητό του

Πιο έξυπνη και πιο ασφαλής οδηγική εμπειρία

Το νέο Ranger είναι το πρώτο όχημα στην κατηγορία του που προσφέρει τεχνολογίες Pre-Collision Assist με Pedestrian Detection και Intelligent Speed Limiter στο βασικό του εξοπλισμό. Η τεχνολογία Pedestrian Detection της Ford χρησιμοποιεί μια κάμερα τοποθετημένη στο εμπρός μέρος καθώς και ραντάρ για τον εντοπισμό ανθρώπων στο δρόμο, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργοποιεί αυτόματα το φρένο στην περίπτωση που ο οδηγός δεν ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις του συστήματος. Αν το σύστημα «δει» έναν πεζό και κρίνει ότι επίκειται σύγκρουση, ο οδηγός θα λάβει πρώτα μία ηχητική και μία οπτική προειδοποίηση στο ταμπλό. Αν ο οδηγός δεν αντιδράσει, τότε το σύστημα θα περιορίσει τον απαιτούμενο χρόνο για τη χρήση των φρένων μειώνοντας την απόσταση ανάμεσα στα τακάκια και τους δίσκους. Εφόσον ο οδηγός συνεχίσει να μην αντιδρά, τότε τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα και η ταχύτητα του οχήματος μειώνεται.

Το Intelligent Speed Limiter συνδυάζει τις τεχνολογίες Speed Limiter και Traffic Sign Recognition της Ford, ώστε η μέγιστη ταχύτητα του νέου Ranger να προσαρμόζεται αυτόματα παραμένοντας εντός των εκάστοτε νόμιμων ορίων.

Οι οδηγοί μπορούν να ενεργοποιήσουν το Intelligent Speed Limiter από τα χειριστήρια του τιμονιού για να ορίσουν μία μέγιστη ταχύτητα. Το σύστημα χρησιμοποιεί μία κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ για να «διαβάσει» τα οδικά σήματα και στην περίπτωση που το όριο ταχύτητας είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη καθορισμένη ταχύτητα, τότε τα όχημα επιβραδύνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Εάν το όριο ταχύτητας αυξηθεί, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να επιταχύνει μέχρι την προκαθορισμένη ταχύτητα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπερβεί το νέο όριο ταχύτητας.

Για πρώτη φορά, το νέο Ranger προσφέρει το Ford KeyFree System και τον διακόπτη εκκίνησης Ford Power, ενώ το κλείδωμα της πίσω πόρτας ενσωματώνεται τώρα στο σύστημα κεντρικού κλειδώματος. Η προαιρετική τεχνολογία Active Park Assist βοηθά στο παρκάρισμα του οχήματος σε παράλληλους χώρους στάθμευσης ενόσω ο οδηγός ελέγχει το γκάζι και το φρένο.

Τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού που διατίθενται αυξάνοντας τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας είναι οι Lane-Keeping Alert και Lane-Keeping Aid, Adaptive Cruise Control με Forward Alert, Traffic Sign Recognition, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και το στάνταρ σύστημα Electronic Stability Control με περιορισμό κινδύνου ανατροπής και έλεγχο ευστάθειας τρέιλερ (trailer sway control).

Η οδηγική εμπειρία του νέου Ranger βελτιώνεται και με την αναβαθμισμένη ανάρτηση, η οποία προσφέρει βελτιωμένη άνεση στο ταξίδι. Η σκληρότητα ελατηρίων και αμορτισέρ έχει ρυθμιστεί ώστε να προσφέρει άνεση και συμπεριφορά ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε έκδοσης.

Mοντέρνα σχεδίαση

Η αισθητική αναβάθμιση περιλαμβάνει νέα σχεδίαση εμπρός προφυλακτήρα και νέα μάσκα, ενώ η κεντρική οριζόντια μπάρα διαιρείται πλέον σε δύο λεπτά τμήματα. Στις νέες χρωματικές επιλογές περιλαμβάνονται οι Diffused Silver και Blue Lightning, ενώ οι πιο πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρουν premium προβολείς xenon και φώτα ημέρας LED.

Το εσωτερικό προσφέρεται τώρα σε περιβάλλον Ebony Black με τις βαμμένες επιφάνειες να αποκτούν μεγαλύτερη λάμψη και βάθος. Το Ranger Limited προσφέρει μαύρα, δερμάτινα καθίσματα και λανσάρει ένα αποκλειστικό σχέδιο ζαντών αλουμινίου 17”.

Το Ranger Wildtrak ξεχωρίζει με την απόχρωση Saber Orange, αλλά και με το μοναδικό, σκούρο φινίρισμα τιτανίου στην τραπεζοειδή μάσκα και τους αεραγωγούς στα άκρα. Προσδίδοντας μια ανάλογα σπορ και τολμηρή σχεδίαση, οι ίδιες χρωματικές νότες τιτανίου συναντώνται στους εξωτερικούς καθρέπτες, στις λαβές των θυρών, στις εισαγωγές αέρα, καθώς και στις ράγες του πατώματος φόρτωσης.

Το νέο εσωτερικό του Ranger Wildtrak αποπνέει μία αίσθηση ανώτερης πολυτέλειας και σπορ γοητείας με dark-satin στοιχεία χρωμίου, γυαλιστερό διακοσμητικό ένθετο και υψηλής ποιότητας ημιδερμάτινα καθίσματα με χαραγμένο γραφικό Wildtrak.

Οι εκδόσεις Limited και Wildtrak προσφέρουν μία νέα, ‘easy-lift’ πίσω πόρτα με ράβδο που μειώνει σημαντικά την απαιτούμενη δύναμη που θα ασκήσει κανείς για την επαναφορά της στην κλειστή θέση.