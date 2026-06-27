Αυτό είναι το νέο Hyundai Elantra που επιστρέφει στην Ευρώπη

To Hyundai Elantra νέας γενιάς παρουσιάστηκε στην Νότια Κορέα και σύμφωνα με πληροφορίες από το στρατόπεδο της μάρκας, το αυτοκίνητο θα γίνει διαθέσιμο και στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Hyundai συνεχίζει την προϊοντική της επίθεση, παρουσιάζοντας στην έδρα της στη Νότια Κορέα τη νέα γενιά του Avante, του μοντέλου που στον υπόλοιπο κόσμο είναι γνωστό ως Elantra.

Το νέο σεντάν αποτελεί την τολμηρή εφαρμογή της ολοκαίνουργιας σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας, με την ονομασία «Art of Steel». Το αμάξωμα κυριαρχείται από έντονες, αιχμηρές γραμμές και επιθετικές γωνίες που του προσδίδουν μια πολύ επιθετική σιλουέτα, κάνοντάς το να ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

High-tech καμπίνα με επίκεντρο την οθόνη αφής

Το Elantra έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις, γεγονός που μεταφράζεται άμεσα σε σημαντικά αυξημένους χώρους για τους επιβάτες στο εσωτερικό του. Η καμπίνα έχει ανασχεδιαστεί ριζικά, με τους σχεδιαστές της Hyundai να αντλούν έμπνευση από το σύγχρονο design επίπλων, επιλέγοντας πιο στρογγυλεμένες φόρμες και υλικά μαλακής υφής.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια εντυπωσιακή οθόνη αφής 14,6 ιντσών (ή 12,9 ιντσών ανάλογα την έκδοση), η οποία ενσωματώνει το νέο σύστημα infotainment Pleos Connect. Το highlight της τεχνολογικής αναβάθμισης είναι ο ψηφιακός βοηθός «Gleo AI», ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) και επιτρέπει στον οδηγό να πραγματοποιεί συνομιλίες με το αυτοκίνητο για τον έλεγχο των λειτουργιών του.

Κάτω από την κεντρική οθόνη διατηρούνται τα φυσικά κουμπιά και περιστροφικοί διακόπτες για την ευκολία του χειρισμού, ενώ ο μικρός ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει τοποθετηθεί πιο κοντά στο παρμπρίζ.

Ο εξοπλισμός της καμπίνας μπορεί περιλαμβάνει προαιρετικά κορυφαίο ηχοσύστημα της Bang & Olufsen, ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής, δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης, καθώς και θύρες USB υπερ-ταχείας φόρτισης ισχύος 100W.

Σύστημα κίνησης

Σε ό,τι αφορά τα μηχανικά σύνολα, το Elantra θα είναι αρχικά διαθέσιμο με δύο επιλογές. Στη βάση βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 2,0 λίτρων με απόδοση 147 ίππους, ενώ η δεύτερη επιλογή αφορά ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα 1,6 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία, αποδίδοντας συνδυαστικά 155 ίππους.

Το υβριδικό σύνολο ενσωματώνει το σύστημα έξυπνης ανάκτησης ενέργειας «Smart Regenerative Braking 3.0» και το σύστημα «Hybrid Hierarchical Predictive Control», το οποίο προβλέπει τη βέλτιστη διαδρομή για τη μεγιστοποίηση της οικονομίας καυσίμου.

Επιπλέον, το έξυπνο «Stay Mode» επιτρέπει τη λειτουργία του κλιματισμού και του συστήματος ψυχαγωγίας ακόμα και όταν το όχημα είναι πλήρως σταματημένο.

Για την Κορέα, τις ΗΠΑ και στο βάθος η Ευρώπη

Στο άμεσο μέλλον, η Hyundai αναμένεται να παρουσιάσει και την κορυφαία έκδοση Elantra N, η οποία φημολογείται ότι θα εφοδιάζεται με έναν turbo κινητήρα 2,5 λίτρων, σπορ ανάρτηση και ακόμα πιο επιθετικό bodykit.

Το νέο Hyundai Avante/Elantra θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία από την αγορά της Νότιας Κορέας εντός των επόμενων μηνών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το λανσάρισμά του στη Βόρεια Αμερική.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι οι πληροφορίες που θέλουν το Elantra να επιστρέφει και στην ευρωπαϊκή αγορά μετά από πολυετή απουσία.