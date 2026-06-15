Νέο Hyundai i20: Αποκάλυψη στη Βραζιλία με crossover εμφάνιση

To νέο Hyundai i20 έκανε το ντεμπούτο του στη Βραζιλία υιοθετώντας αρκετά νέα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το τωρινό μοντέλο. Το i20, ενδεχομένως, να σταδιοδρομήσει με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην Ευρώπη.

Η Hyundai προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της τέταρτης γενιάς του i20, λίγο μετά την αποκάλυψη των πρώτων teaser εικόνων του.

Το αυτοκίνητο πραγματοποιεί αρχικά ντεμπούτο για την αγορά της Βραζιλίας, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και η ευρωπαϊκή παρουσίαση, που ίσως συνδυαστεί με μερικές διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση, την ανάρτηση και την παλέτα κινητήτων συνόλων.

Νέα εμφάνιση με crossover στοιχεία

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική του εμφάνιση, το νέο i20 υιοθετεί μια αισθητά διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστεί η λεπτή μπάρα LED που ενώνεται στις δύο άκρες με Υ φωτιστικά σώματα, εμπνευσμένα από τα μεγαλύτερα SUV μοντέλα της μάρκας.

Στο πλάι, το αυτοκίνητο συνεχίζει να είναι αρκετά… γραμμωμένο, ωστόσο το πίσω μέρος μοιάζει αρκετά πιο τετράγωνο, την ώρα που και εκεί, μια LED μπάρα ενώνει τα δύο μικρά φωτιστικά σώματα.

Το i20 που παρουσιάστηκε στη Βραζιλία βασίζεται στην πλατφόρμα K3 της Hyundai, με τις διαστάσεις του να διαμορφώνονται στα 4.130 χιλιοστά σε μήκος, 1.780 χιλιοστά σε πλάτος και 1.495 χιλιοστά σε ύψος.

Το μεταξόνιο του αγγίζει τα 2.580 χιλιοστά, προσφέροντας παράλληλα έναν χώρο αποσκευών με χωρητικότητα που φτάνει τα 346 λίτρα, ενώ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον προκάτοχό του είναι η μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος.

Πιο σύγχρονο εσωτερικό

Περνώντας στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει δεχτεί εκτεταμένη αναβάθμιση, αποκτώντας μια πιο σύγχρονη διάταξη. Στο ταμπλό δεσπόζει πλέον μια κυρτή οθόνη, η οποία ενσωματώνει τόσο τον ψηφιακό πίνακα οργάνων όσο και την οθόνη αφής του συστήματος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

Επιπλέον, η Hyundai τοποθέτησε ένα νέο τιμόνι τριών ακτίνων και ανασχεδίασε πλήρως την κεντρική κονσόλα. Το εσωτερικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μια δίχρωμη γκρίζα αισθητική, με τα καθίσματα να είναι επενδυμένα με δίχρωμη δερμάτινη ταπετσαρία.

Σε ατμόσφαιρα και turbo

Κάτω από το καπό, η τέταρτη γενιά του i20 προσφέρεται στη Βραζιλία με δύο επιλογές κινητήρων. Οι βασικές εκδόσεις τροφοδοτούνται από έναν ατμοσφαιρικό τρικύλινδρο κινητήρα 1,0 λίτρου, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων. Το συγκεκριμένο σύνολο αποδίδει 74 ίππους και 92 Nm ροπής όταν καταναλώνει βενζίνη, ενώ η απόδοσή του αυξάνεται στους 79 ίππους και τα 100 Nm ροπής όταν χρησιμοποιεί αιθανόλη.

Για τις πιο πλούσιες εκδόσεις, η εταιρεία διαθέτει έναν κινητήρα 1,0 λίτρου turbo με άμεσο ψεκασμό, ο οποίος συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και αποδίδει 113 ίππους και 172 Nm ροπής.