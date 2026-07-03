Νέο Hyundai Inster Lounge: Premium αέρας στα αυτοκίνητα πόλης

Η έκδοση Lounge απευθύνεται στους φίλους των αστικών μετακινήσεων που δεν κάνουν εκπτώσεις σε επίπεδο άνεσης και πολυτέλειας.

Το Hyundai Inster έχει ανακατέψει την τράπουλα στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης, προτάσσοντας πρακτικότητα, στιλ και ένα αποδοτικό σύστημα κίνησης.

Πρόσφατα, η νοτιοκορεατική μάρκα κατέστησε το Inster ακόμα πιο ελκυστικό, παρουσιάζοντας την κορυφαία έκδοση “Lounge” που έχει πιο premium προσανατολισμό.

Όπως αναφέρει η Hyundai, η εξοπλιστική έκδοση Lounge «χαρακτηρίζεται από μια πιο εκλεπτυσμένη, εσωτερικά προσανατολισμένη σχεδιαστική προσέγγιση, προσφέροντας ένα ήρεμο και καλαίσθητο περιβάλλον προσαρμοσμένο στην καθημερινή χρήση».

Μεταξύ άλλων, το μοντέλο διαθέτει έναν συνδυασμό υφασμάτινης και δερμάτινης επένδυσης, υφασμάτινη οροφή τύπου πλεκτού (knit-type headliner) και προσεκτικά ενσωματωμένες χρωματικές λεπτομέρειες

Επιπλέον, οι επιβάτες μπορούν να προσαρμόσουν τις μεταφορικές ικανότητες του μοντέλου στις ανάγκες τους, χάρη στα πλήρως αναδιπλούμενα μπροστινά καθίσματα, τα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα, καθώς και ένα ρυθμίζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών (luggage board).

Φέρει ηχεία υψηλής ποιότητας με μεμβράνες Kevlar, την ίδια ώρα που ενσωματώνονται ως στάνταρ μια οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και ένας αντίστοιχος ψηφιακός πίνακας οργάνων.

Σε επίπεδο εμφάνισης, έχει προστεθεί ένα νέο χρώμα (New Glow Mint), ενώ την εμφάνισή τους κάνουν 17άρες ζάντες και ασημί πλαϊνά διακοσμητικά στοιχεία.

Το Inster Lounge μπορεί να συνδυαστεί είτε με μπαταρία 42 kWh με ηλεκτροκινητήρα 97 PS είτε με μπαταρία 49 kWh σε συνδυασμό με κινητήρα 115 PS. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, προσφέρει αυτονομία έως περίπου 360 χιλιόμετρα (WLTP) με μία φόρτιση.

Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.