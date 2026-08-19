Ντεμπούτο για το νέο Hyundai Tucson: Ριζική αλλαγή

Το πέμπτης γενιάς Hyundai Tucson είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε διαστάσεις και υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel».

H Hyundai προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του νέας γενιάς Tucson στη Νότια Κορέα, με το οικογενειακό SUV να φαίνεται ξεκάθαρα πως απομακρύνεται σε σημαντικό βαθμό από την σχεδιαστική γλώσσα του τρέχοντος μοντέλου, υιοθετώντας αυτή την φορά έντονα boxy χαρακτηριστικά.

Ενσωματώνει τη φιλοσοφία «Art of Steel»

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα έχει όνομα «Art of Steel» και αναμένεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη γκάμα της Hyundai το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση του νέου Tucson, το βλέμμα πέφτει αμέσως πάνω στην λεπτή LED λωρίδα και τα σχεδόν οριζόντια LED φωτιστικά σώματα που την συνοδεύουν στις δύο άκρες του προβόλου, ο προφυλακτήρας χαμηλότερα είναι εντυπωσιακός, ενώ ψηλότερα, το καπό είναι αρκετά γραμμωμένο.

Στο πλάι, το αυτοκίνητο έχει ενισχυμένους θόλους, πλαστικά προστατευτικά και ποδιές, ενώ οι έντονες ακμές και τα τετράγωνα σχήματα ενισχύουν την φουτουριστική εικόνα του. Πίσω, τα φωτιστικά σώματα μοιάζουν με αυτά του μπροστινού μέρους και συνοδεύονται από το έμβλημα της μάρκας, την ονομασία του μοντέλου και από έναν επιβλητικό προφυλακτήρα που τονίζει τα περιπετειώδη χαρακτηριστικά του SUV.

Εκτός από καινούργια εμφάνιση, το νέο Tucson επωφελείται επίσης και από μεγαλύτερες διαστάσεις. Στη νέα του γενιά, το μήκος του φτάνει τα 4,7 μέτρα, είναι πιο φαρδύ στα 1,9 μέτρα και λίγο πιο ψηλό στα 1,68 μέτρα, ενώ το λίγο μακρύτερο μεταξόνιο των 2.785 χιλιοστών υπόσχεται περισσότερους χώρους για τους πίσω επιβάτες και τις αποσκευές.

Η Hyundai κάνει επίσης λόγο ότι οι πίσω επιβάτες θα έχουν 29 χλστ. περισσότερο χώρο για τα κεφάλια τους και ότι το άνοιγμα των πίσω θυρών θα μεγαλώσει στις 83 μοίρες (10 μοίρες περισσότερο σε σχέση με πριν), διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πίσω σειρά καθισμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μήκος του είναι τέτοιο που μοιάζει πως το νέο Tucson θα εκπροσωπεί την Hyundai στην καρδιά των D-SUV, αφήνοντας περισσότερο χώρο στην C-SUV κατηγορία για προτάσεις όπως το Kona.

Διαφορετική εικόνα μέσα στην καμπίνα

Πολύ ριζικές είναι οι διαφοροποιήσεις μέσα στην καμπίνα του νέου Tucson. Το ενιαίο πάνελ πίσω από το τιμόνι αποτελεί παρελθόν και πλέον, σε περίοπτη θέση στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη αφής που ενσωματώνει το νέοι σύστημα infotainment Pleos του ομίλου.

Από κάτω φαίνεται πως θα υπάρχουν μια σειρά από μπουτόν, ενώ χαμηλότερα τοποθετείται το κουμπί ενεργοποίησης του κινητήρα και μία θέση ασύρματης φόρτισης για smartphone.

Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ένα διάκτινο μοντέρνο τιμόνι που φαίνεται πως πάνω του θα φέρει πολλές λειτουργίες, ενώ από πίσω του -και πολύ κοντά στο παρμπρίζ- είναι τοποθετημένος οριζόντια ένας μικρός ψηφιακός πίνακας οργάνων, ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να παίρνει το βλέμμα του μακριά από τον δρόμο.

Στην Ευρώπη το 2027

Η Hyundai δεν αποκαλύπτει προς το παρόν πληροφορίες για τα κινητήρια σύνολα που θα τροφοδοτούν το νέο Tucson, ούτε γνωστοποίησε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το λανσάρισμα του καινούργιου Tucson στην Ευρώπη υπολογίζεται πως θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027.