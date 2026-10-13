Νέο Hyundai Tucson και σε έκδοση N Line

Μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και πιο έξυπνο από ποτέ, η Hyundai ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το καλύτερο Tucson που έχει δημιουργήσει.
Η Hyundai παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Tucson, ένα μοντέλο που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την παρουσία της κορεατικής εταιρείας στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV.
Παράλληλα, στο Παρίσι αποκάλυψε και την έκδοση N Line, η οποία προσδίδει στο SUV μια ακόμη πιο σπορ προσωπικότητα. Μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και τεχνολογικά εξελιγμένο, το νέο μοντέλο θέλει να συνεχίσει την επιτυχημένη του, η οποία από το 2004 έχει σημειώσει περισσότερες από δύο εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη.
Σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» και έκδοση N Line
Το ολοκαίνουργιο Tucson ενσαρκώνει τη φιλοσοφία «Bold by Design» μέσα από τη σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel». Κάθε στοιχείο του, από τις μυώδεις αναλογίες του αμαξώματος έως την καμπίνα, αποτυπώνει μια ξεκάθαρη σχεδιαστική και μηχανολογική ταυτότητα. Η εξωτερική σχεδίαση εστιάζει στα έντονα, μυώδη φτερά που αναδεικνύουν τη δύναμη και την ένταση του μετάλλου, ενώ οι καθαρές γραμμές και οι λιτές επιφάνειες τονίζουν τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα του μοντέλου.
Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα H-Edge Lighting συνδυάζουν έμμεσο κεντρικό φωτισμό με φωτισμό περιγράμματος, ενισχύοντας το οπτικό πλάτος και τη σταθερότητα του οχήματος. Στο πίσω μέρος, τα τρισδιάστατα φωτιστικά Prism Rear Lamp δημιουργούν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή και ενισχύουν τον τεχνικό χαρακτήρα της σχεδίασης.
Ανάλογα με την έκδοση, το νέο Tucson διατίθεται και με Micro Pixel Lighting (MPL). Η τεχνολογία χρησιμοποιεί 25.600 ανεξάρτητα LED pixels, επιτρέποντας ακριβή διαμόρφωση της δέσμης φωτός καθώς και δυναμικά κινούμενα μοτίβα υποδοχής και αποχαιρετισμού. Τα πίσω φωτιστικά LED αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές εκδόσεις.
Η έκδοση N Line απογειώνει τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου. Ξεχωρίζει από τον πιο αθλητικό εμπρός προφυλακτήρα, τους αεραγωγούς σε σατινέ μαύρο φινίρισμα, τα πλαϊνά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος και τα γυαλιστερά μαύρα καλύμματα καθρεπτών. Ο ειδικά σχεδιασμένος πίσω προφυλακτήρας περιλαμβάνει διπλές απολήξεις του συστήματος εξάτμισης, ενώ η εικόνα ολοκληρώνεται με τις εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και τα διακριτικά λογότυπα N Line.
Κορυφαία άνεση και ευρυχωρία
Το νέο Tucson προσφέρει, σύμφωνα με τη φίρμα, μια εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα που καλύπτει κάθε ανάγκη. Η γωνία ανοίγματος των πίσω θυρών αυξήθηκε από τις 73 στις 83 μοίρες για ακόμη ευκολότερη πρόσβαση, ενώ οι εσωτερικοί χώροι είναι κορυφαίοι στην κατηγορία, προσφέροντας 1.038 χλστ. εμπρός χώρο για το κεφάλι, 1.002 χλστ. χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών και 1.470 χλστ. εμπρός χώρο στους ώμους.
Ο χώρος αποσκευών αγγίζει έως και τα 695 λίτρα, ενώ στοιχεία όπως το κάθισμα χαλάρωσης Relaxation Seat, τα καθίσματα ErgoMotion, το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι και ο έμμεσος αερισμός Multi-Air Mode εξασφαλίζουν μεγάλη άνεση.
Στην έκδοση N Line, το εσωτερικό αποκτά μαύρη επένδυση με κόκκινες πινελιές στα καθίσματα από ύφασμα-suede, στις πόρτες και το ταμπλό. Το σπορ τιμόνι N, με διάτρητο δέρμα, κόκκινες ραφές και μεταλλικές λεπτομέρειες, συμπληρώνει τη σπορ αισθητική της καμπίνας.
Το νέο Tucson εισάγει ένα πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας, infotainment και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις πιο άνετες και πιο διαισθητικές. Το Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS (AAOS), συνδυάζει κεντρική οθόνη 12,9 ή 17 ιντσών με ψηφιακό πίνακα οργάνων 9,9 ιντσών. Το σύστημα συμπληρώνεται από τον έξυπνο φωνητικό βοηθό Gleo AI, ο οποίος αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στον οδηγό να χειρίζεται λειτουργίες του οχήματος με φυσικές φωνητικές εντολές.
Το λειτουργικό σύστημα Android Automotive προσφέρει πρόσβαση σε συμβατές εφαρμογές και συνδεδεμένες υπηρεσίες, ενώ οι ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού (OTA) επιτρέπουν την απομακρυσμένη αναβάθμιση βασικών συστημάτων του οχήματος. Διατίθενται επίσης: ηχοσύστημα Bang & Olufsen 12 ηχείων, διαδραστικός ατμοσφαιρικός φωτισμός Smart Mood Lamp, Hyundai Digital Key 2, Head-Up Display, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι, διπλή ασύρματη φόρτιση 15W και τέσσερις θύρες USBC 100W για ταχεία φόρτιση φορητών συσκευών.
Με εξηλεκτρισμένα σύνολα αλλά και σε βενζίνη
Στον τομέα των κινητήρων, το νέο Tucson προσφέρει μια πλήρη γκάμα επιλογών. Η υβριδική έκδοση αποδίδει 245 ίππους και 380 Nm ροπής, διαθέτοντας παράλληλα τη λειτουργία HEV Stay Mode για τη χρήση κλιματισμού και πολυμέσων με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης απενεργοποιημένο.
Η plug-in υβριδική έκδοση (PHEV) συνδυάζει τον 1,6 turbo κινητήρα με μπαταρία 17,1 kWh, αποδίδοντας 292 ίππους και προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χλμ., ενώ για όσους προτιμούν συμβατικές λύσεις, διατίθεται ο βενζινοκινητήρας 1,6 T-GDI 150 ίππων, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή σύστημα 48V με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT.