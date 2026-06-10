Νέο κεφάλαιο για τη Mercedes: Μπαίνει στον κλάδο των πολεμικών drones

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεργαστεί με την εταιρεία startup Tytan Technologies, η οποία κατασκευάζει drones αναχαίτισης.

Η Mercedes μπαίνει δυναμικά στον κλάδο των πολεμικών drones, ετοιμάζοντας συνεργασία με την εταιρεία startup Tytan Technologies η οποία κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Mercedes, με το βαν Sprinter και μια στρατιωτική έκδοση του SUV G-Class, θα προμηθεύσει τα οχήματα τα οποία θα φέρουν πάνω τους κινητό σύστημα άμυνας από drones, το «Drone Defender». Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με τους κατάλληλους αισθητήρες και εκτοξευτές για τα drones αναχαίτησης της Tytan.

Το συγκεκριμένο σύστημα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα, αναμένεται να είναι φθηνότερο από τον ανταγωνισμό, ενώ θα είναι διαθέσιμο πιο γρήγορα από τα περισσότερο περίπλοκα συστήματα που προορίζονται για την πρώτη γραμμή. Η Tytan, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την παραγωγή αυτόνομων drones αναχαίτισης που ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη και συνεργάζεται ήδη με την Ουκρανία, σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Από την πλευρά της Mercedes πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος, Ola Kallenius, δήλωσε πρόσφατα στη Wall Street Journal ότι η εταιρεία του θα μπορούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον αμυντικό τομέα, αλλά αυτό θα παραμείνει «ειδική περίπτωση».

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της ανησυχίας της Γερμανίας για πιθανές επιθέσεις με drones σε κρίσιμες υποδομές της χώρας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος κάλεσε πρόσφατα τις γερμανικές εταιρείες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από drones, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία η παρουσία τους, ειδικά κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.