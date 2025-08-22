Νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ Volkswagen και Xpeng

Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν ότι διευρύνεται η χρήση της αρχιτεκτονικής CEA την οποία έχουν εξελίξει από κοινού.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη συνεργασία της Volkswagen με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Xpeng, με στόχο να διευρύνουν τους κοινούς τεχνολογικούς τους ορίζοντες.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις δύο εταιρείες, από το 2027 η από κοινού εξελιγμένη πλατφόρμα E/E (China Electronic Architecture – CEA) θα ενσωματώνεται όχι μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen, αλλά και στα θερμικά και υβριδικά οχήματα που παράγει ο όμιλος στην Κίνα.

Εξοπλισμένη με κεντρικές υπολογιστικές μονάδες, η CEA υποστηρίζει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης για ενίσχυση της ασφάλειας, καθιστά δυνατή τη διαμόρφωσης ενός «έξυπνου», τελευταίας γενιάς, θαλάμου επιβατών με in-car assistant που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), και επιτρέπει online ενημερώσεις.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική συμβάλλει στη μείωση του κόστους ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου και απλοποιώντας τη συνολική πολυπλοκότητα του συστήματος.

«Επεκτείνοντας ην CEA στον ισχυρό στόλο μας με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενισχύουμε την τεχνολογική μας ηγεσία στον τομέα των συμβατικών κινητήριων συστημάτων και ταυτόχρονα μειώνουμε συστηματικά τη βάση κόστους μας, γεγονός που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ιδιαίτερα ελκυστικές επιλογές στους πελάτες στην έντονα ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας», δήλωσε ο Ralf Brandstaetter, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen Group China.

Όπως αναφέρουν κινεζικά δημοσιεύματα, η διευρυμένη συνεργασία με την XPeng προωθεί το στρατηγικό όραμα της Volkswagen «Στην Κίνα, για την Κίνα», ενισχύοντας τη δέσμευσή της στην τοπική έρευνα και ανάπτυξη.

Η Volkswagen Group China σχεδιάζει να παρουσιάσει 30 μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) έως το 2027, ενώ μέχρι το 2030 στοχεύει να διαθέτει συνολικά 30 αμιγώς ηλεκτρικά, τα οποία θα αφορούν τις μάρκες Volkswagen, Audi, αλλά και τη νεοσύστατη μάρκα “AUDI”. Η τελευταία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την κινεζική αγορά, όπου θα διαθέτει μόνο ηλεκτρικά μοντέλα.

Θυμίζουμε ότι η Xpeng δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, μέσω του ομίλου Autohellas.