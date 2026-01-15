Μπορεί τα τελευταία χρόνια τα στέισον βάγκον να μην φημίζονται για τη δημοτικότητά τους, εντούτοις η Kia επιμένει στον συγκεκριμένο τύπο αμαξώματος αποκαλύπτοντας σήμερα την αντίστοιχη έκδοση του νέου Κ4.

Η Kia επεκτείνει σήμερα την γκάμα του K4 στην Ευρώπη με την εισαγωγή της έκδοσης Sportswagon, η οποία έχει σχεδιαστεί ευθύς εξαρχής για να συνδυάζει το δυναμικό στυλ με την καθημερινή πρακτικότητα.

Από πλευράς μεγέθους τοποθετείται ανάμεσα στα οχήματα των κατηγοριών C και D, απευθυνόμενο σε πελάτες που απαιτούν περισσότερο χώρο και ευελιξία σε συνδυασμό με ένα δυναμικό και ξεχωριστό σχεδιασμό. Ο τελευταίος βασίζεται στην φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, με το μήκος του αμαξώματος να ανέρχεται στα 4.695 χλστ. Την ίδια στιγμή, οι καθαρές οριζόντιες γραμμές τονίζουν το πλάτος του, ενώ ο φωτεινή υπογραφή Star Map Signature Lighting της Kia και τα διακριτικά πίσω φώτα LED σε σχήμα ανεστραμμένου L εξασφαλίζουν μια ισχυρή οπτική ταυτότητα.

Στο εσωτερικό, το K4 Sportswagon διατηρεί την τεχνολογικά προηγμένη φιλοσοφία καμπίνας της οικογένειας K4. Εδώ, και συγκεκριμένα στο ταμπλό, ενσωματώνονται απρόσκοπτα ένας πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, μια οθόνη για το σύστημα κλιματισμού 5,3 ιντσών και μια οθόνη αφής για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, επίσης 12,3 ιντσών, που υποστηρίζεται από το Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) της Kia. Τα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, με το επαγωγικό σύστημα φορτιστής έξυπνου τηλεφώνου να είναι διαθέσιμο στις πιο πλούσιες παραλλαγές του Κ4 Sportswagon. Η άνεση ενισχύεται με τα προαιρετικά θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, τα οποία διαθέτουν μια μαύρη ταπετσαρία από βιολογικό τεχνητό δέρμα.

Το Digital Key 2.0 με τεχνολογία ultra-wideband επιτρέπει σε συμβατά smartphone να λειτουργούν ως εικονικά κλειδιά. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες Kia Connect προσφέρουν μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία, όπως ενημερώσεις over-the-air (OTA), streaming μουσικής και δυνατότητα Wi-Fi hotspot. Την ίδια στιγμή, χάρη στον φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, οι οδηγοί μπορούν απλώς να πουν «Hey Kia» για να ελέγξουν διάφορες λειτουργίες ή να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες.

Από πλευράς πρακτικότητας, σίγουρα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα 604 λίτρα χωρητικότητας του χώρου αποσκευών – 166 λίτρα επιπλέον σε σχέση με την χάτσμπακ εκδοχή του κορεατικού μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό της έκδοσης Sportswagon είναι το ηλεκτρικό άνοιγμα της πίσω πόρτας. Από εκεί και πέρα, το μεταξόνιο των 2.720 χλμ. δημιουργεί έναν γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών.

Σε ότι αφορά τα κινητήρια σύνολα, το νέο K4 Sportswagon προσφέρεται με μια ολοκληρωμένη γκάμα κινητήριων συνόλων. Την αφετηρία συνθέτει ο βενζινοκινητήρας 1.0 T-GDI με απόδοση 115 ίππων σε συνδυασμό με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτός ο κινητήρας διατίθεται επίσης με τεχνολογία ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, με τους πελάτες που επιλέγουν την τελευταία αυτή εκδοχή του να μπορούν να τον συνδυάσουν με 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Με τη σειρά του, ο βενζινοκινητήρας 1.6 T-GDI –με αυτόματο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων- διατίθεται σε εκδόσεις με απόδοση 150 και 180 ίππων.

Μέσα στο 2026, η γκάμα των διαθέσιμων κινητήριων συνόλων θα διευρυνθεί με μια υβριδική επιλογή.