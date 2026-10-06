Νέο MINI Countryman Untamed: Με περιπετειώδη χαρακτήρα

Την πανευρωπαϊκή της πρεμιέρα, επί ελληνικού εδάφους έκανε η νέα έκδοση Untamed του Countryman, με στοιχεία που ενισχύουν το περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Την έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina επέλεξε η MINI για την πραγματοποίηση της πανευρωπαϊκής πρεμιέρας της νέας έκδοσης Countryman Untamed. Επί της ουσίας πρόκειται για μια πιο περιπετειώδης εκδοχή του μοντέλου της βρετανικής φίρμας, που ξεχωρίζει στις λεπτομέρειες.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει μάσκα με νέες κάθετες γρίλιες, νέου χρώματος γκρι πλαίσιο, ανασχεδιασμένο κάτω μέρος, με προστατευτικά – διακοσμητικά, που συνεχίζουν περιμετρικά του αμαξώματος, ενώ στο προφίλ έχει τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο ανθεκτικό στις γρατζουνιές για προστατεύονται οι πόρτες.

Επιπλέον, το Countryman πατάει σε νέας, αποκλειστικής για την έκδοση σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, που είναι η μοναδική διάσταση με την οποία είναι διαθέσιμη η έκδοση Untamed.

Συνοδεύεται από ασφάλτινα ελαστικά, ενώ στις τετρακίνητες εκδόσεις υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ελαστικών μικτής χρήσης με «τακούνια», Pirelli Scorpion All Terrain Plus, που έχουν εξελιχθεί ειδικά από την Pirelli, χωρίς επιπλέον χρέωση. Ωστόσο, για προσθήκη αυτών των ελαστικών σε δικίνητες εκδόσεις ισχύει χρέωση.

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές αφορούν τις επενδύσεις περιμετρικά της καμπίνας, αλλά και στα καθίσματα, ενώ πλέον τα πατάκια είναι πλαστικά καλής ποιότητας, για να αντέχουν στη λάσπη και να καθαρίζονται εύκολα. Ανάλογα, το ίδιο κάλυμμα συναντάμε και στον χώρο αποσκευών.

Η νέα εξοπλιστική έκδοση Countryman Untamed είναι διαθέσιμη σε όλες τις κινητήριες εκδόσεις, εκτός από την εισαγωγική One, αλλά και την κορυφαία JCW. Το Untamed στις ηλεκτρικές εκδόσεις θα έχει αυξημένο ύψος κατά 15 χλστ., ενώ ανάλογα με την κινητήρια έκδοση το ύψος θα είναι αυξημένο έως και 19 χλστ., προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο χαρακτήρα του και να προσφέρει καλύτερες εκτός δρόμου δυνατότητες.

Τοποθετείται ανάμεσα στην βασική και την κορυφαία εξοπλιστική έκδοση, έχοντας μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον οικονομικά, καθώς στοιχίζει λίγο πάνω από την εισαγωγική, προσφέροντας όμως σημαντικά πιο πλήρες επίπεδο εξοπλισμού. Το νέο MINI Countryman Untamed θα είναι διαθέσιμο σε πέντε χρωματισμούς, αλλά και διχρωμίες, με οροφή σε λευκό ή μαύρο.

Όπως όλα τα MINI προσφέρει πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης και πιο συγκεκριμένα το Untamed θα μπορεί να εξοπλιστεί με μια σκηνή οροφής, προϊόν συνεργασίας της βρετανικής φίρμας με την ιταλική Autohome, που ειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας με τη Helinox διαθέσιμα θα είναι και είδη κάμπινγκ, όπως πτυσσόμενες καρέκλες και τραπέζια, με χαμηλό βάρος, αλλά στιβαρότητα και ποιότητα που τα καθιστούν εύκολα στη μεταφορά και τη χρήση.

Η παραγωγή του νέου MINI Countryman Untamed Edition θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία. Το λανσάρισμά του στην αγορά έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.

Η βασική του τιμή για το MINI Countryman C Untamed Edition είναι 35.958 ευρώ. Σε αυτή την τιμή προσφέρεται δωρεάν και το πακέτο XS (μόνο για το MINI Countryman C).

MINI Countryman Untamed Edition εξοπλισμός:

• Ζάντες ελαφρού κράματος 19″ (και με ελαστικά παντός εδάφους στα μοντέλα ALL4 / SE ALL4)

• Μεταλλικό χρώμα

• Sport τιμόνι

• Θέρμανση στεφάνης τιμονιού

• Eπένδυση ουρανού ανθρακί

• Σπορ καθίσματα John Cooper Works

• Επένδυση καθισμάτων από Συνδυασμό Vescin/cord

• Εσωτερική επένδυση ταμπλό από πλεκτό ύφασμα σε Γκρί

• Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και οροφή σε Μαύρο/Λευκό

• Επιπρόσθετο περιεχόμενο Untamed Edition

– Untamed προφυλακτήρας μπροστά και πίσω σε Ασημί Dark Steel

– Ένθετα πλευρικά μαρσπιέ σε Ασημί Dark Steel

– Λογότυπα και μάσκα σε Ασημί Dark Steel

– Ένθετα λογότυπα και εσωτερικά σχεδιαστικά στοιχεία Untamed σε Blue/Dark Steel

– All-Weather ταπέτα εσωτερικού και χώρου αποσκευών με λογότυπο Untamed Edition

– Προστατευτικά αυτοκόλλητα αμαξώματος

Πακέτο XS

• MINI Head-Up Display

• Ασύρματη φόρτιση κινητού

• Θέρμανση καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

• Σύστημα συναγερμού