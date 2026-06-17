Νέο Mitsubishi Eclipse Sportback: Πρώτες εικόνες του νέου SUV των Ιαπώνων

Το Eclipse Sportback είναι ένα Nissan Leaf που υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα της Mitsubishi και αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας.

Η Mitsubishi αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες εικόνες του νέου Eclipse Sportback. Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV και αναμένεται να λανσαριστεί στην αγορά της Βόρειας Αμερικής το 2027.

Η κίνηση αυτή αποτελεί προϊόν της στενής συνεργασίας της εταιρείας με τη Nissan, καθώς το Eclipse Sportback βασίζεται στο νέας γενιάς Nissan Leaf. Ωστόσο, η Mitsubishi έχει φροντίσει να δώσει στο μοντέλο ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από αισθητικές παρεμβάσεις.

Το ηλεκτρικό SUV διαθέτει μοναδικής σχεδίασης εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, οι οποίοι υιοθετούν τη σχεδιαστική φιλοσοφία των νέων μοντέλων της φίρμας.

Την εικόνα συμπληρώνουν τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα με τις χαρακτηριστικές φωτεινές υπογραφές τους, οι εντυπωσιακές σπορ ζάντες αλουμινίου και, φυσικά, το λογότυπο με τα τρία διαμάντια στην μάσκα.

Τα επόμενα σχέδια της εταιρείας

Παράλληλα, το Eclipse Sportback EV αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στο πλαίσιο του επιχειρηματικού πλάνου «Momentum 2030» της Mitsubishi. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, στους οποίους περιλαμβάνονται η σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η ανανέωση και επέκταση της γκάμας των προϊόντων, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου λιανικής πώλησης και η ενίσχυση των συνεργασιών με τους αντιπροσώπους.

Στόχος της εταιρείας είναι η παρουσίαση τουλάχιστον ενός νέου ή σημαντικά ανανεωμένου μοντέλου κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Μάλιστα, το Eclipse Sportback δεν θα μείνει για πολύ μόνο του, καθώς στις αρχές του 2027 αναμένεται να πλαισιωθεί από μια ολοκαίνουργια, σκληροτράχηλη εκτός δρόμου έκδοση του Outlander.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις τιμές και την ακριβή ημερομηνία έναρξης των πωλήσεων του Eclipse Sportback αναμένεται να ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον.