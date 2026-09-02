Νέο Mitsubishi Pajero: Η μεγάλη επιστροφή ολοκληρώθηκε

To Mitsubishi Pajero επιστρέφει στο προσκήνιο της αυτοκίνησης με ντίζελ κινητήρα, χώρους για έως 7 άτομα, πολυτελές εσωτερικό και μεγάλες off-road δυνατότητες.

Η Mitsubishi αναβιώνει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, βάζοντας έτσι τέλος σε μια μακρά περίοδο απουσίας του μοντέλου από την κατηγορία των off-road SUV.

Το νέο Pajero επιστρέφει ως νέα παγκόσμια ναυαρχίδα της ιαπωνικής εταιρείας και σύμφωνα με τη φίρμα, αν και προσφέρει πολλές ανέσεις μέσα στην καμπίνα, πλούσιο εξοπλισμό και πολλή τεχνολογία, μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις σε όσους ψάχνουν off-road περιπέτειες.

Παραμένει ικανότατο εκτός δρόμου

Το πέμπτης γενιάς Pajero είναι αρκετά τετραγωνισμένο σχεδιαστικά και ταυτόχρονα επιβλητικό, ενώ το μήκος του είναι λίγο κάτω από τα 5 μέτρα (4.920 χιλιοστά συγκεκριμένα). Το μάτι πέφτει αμέσως στα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα Τ, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας LED μπάρας, τις μεγάλες προστατευτικές ποδιές, τους τετραγωνισμένους θόλους και τα λογότυπα Pajero στο πλάι.

Πίσω, τα φωτιστικά φώτα υιοθετούν το ίδιο σχήμα και το πίσω παρμπρίζ είναι αρκετά κάθετο.

Το νέο Pajero βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας, όπως και το Triton με το οποίο μοιράζεται πολλά μηχανικά μέρη, ωστόσο οι μηχανικοί της Mitsubishi έχουν προσφέρει στο αυτοκίνητο νέα ρύθμιση στην ανάρτηση για να βελτιώσουν την ποιότητα κύλισης του μοντέλου στην άσφαλτο.

Στις εκτός δρόμου διαδρομές, η μάρκα ενσωματώνει στο αυτοκίνητο τεχνογνωσία από το Ράλι Ντακάρ, ενώ η απόσταση από το έδαφος των 23 εκατοστών και οι πολύ καλές γωνίες προσέγγισης 30,4 μοιρών, ράμπας 22,6 μοιρών και διαφυγής 25,8 μοιρών, ενισχύουν τις δυνατότητές του.

Πολυτελής και ανθεκτική καμπίνα

Στο εσωτερικό, η καμπίνα προσφέρει τρεις σειρές καθισμάτων για επτά επιβάτες. Η ατμόσφαιρα είναι αναβαθμισμένη χάρη στα υλικά μαλακής υφής και τις προαιρετικές δερμάτινες επενδύσεις σε απόχρωση Camel με μαύρα ένθετα και ραφές. Το τεχνολογικό επίκεντρο αποτελεί το ενιαίο πάνελ με τις δύο οθόνες των 14,3 ιντσών (12,3 ιντσών στις βασικές εκδόσεις). Σε αυτές, ξεχωρίζει το ψηφιακό Multi Meter, μια σύγχρονη αναφορά στα τρία αναλογικά όργανα των παλαιότερων γενιών, που προβάλλει πληροφορίες όπως υψόμετρο, πυξίδα, θερμοκρασία, καθώς και γωνίες κλίσης.

Η μάρκα λέει ότι η ηχομόνωση έχει ενισχυθεί, ενώ την εμπειρία συμπληρώνει το ηχοσύστημα της Yamaha με 12 ηχεία, διπλούς ενισχυτές και τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου. Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται οκτώ αερόσακοι, η σουίτα MI-PILOT ADAS και η κάμερα 3D Multi Around Monitor με εικονική προβολή του εδάφους κάτω από το πάτωμα.

Πετρελαιοκίνητο με 480 Nm ροπή

Κάτω από το καπό τοποθετείται ένας πετρελαιοκινητήρας 2,4 λίτρων ο οποίος αποδίδει 204 ίππους και μέγιστη ροπή 480 Nm ή 470 Nm. Η ισχύς μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς μέσω ενός νέου αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων και του συστήματος τετρακίνησης Super-All Wheel Control (S-AWC) με Active Yaw Control (AYC) και επτά προγράμματα οδήγησης. Μελλοντικά θα προστεθούν και εξηλεκτρισμένες επιλογές.

Η παραγωγή του νέου Pajero θα πραγματοποιείται στην Ταϊλάνδη. Οι πρώτες αγορές που θα το υποδεχτούν στα τέλη Μαρτίου του 2027 θα είναι η Ταϊλάνδη, η Ιαπωνία και η Αυστραλία και έπειτα, το μοντέλο θα φτάσει σε 100 διεθνείς αγορές. Ανάμεσα σε αυτές δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα είναι και η Ελλάδα.