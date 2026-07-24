Ντεμπούτο για το νέο Nissan Leaf NISMO

Το Nissan Leaf NISMO αφήνει στην άκρη τον οικογενειακό του χαρακτήρα και υιοθετεί πολλά σπορ χαρακτηριστικά τόσο σε εμφάνιση όσο και σε στήσιμο.

Βασισμένο στο ολοκαίνουργιο Nissan Leaf, η νέα έκδοση NISMO συνδυάζει την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η μάρκα από την ενασχόλησή της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με την καθημερινή πρακτικότητα.

Στο πεδίο της εξωτερικής σχεδίασης, οι επεμβάσεις διέπονται αυστηρά από την αρχή «design for performance», συνδέοντας την αισθητική αναβάθμιση με την αεροδυναμική απόδοση.

O επανασχεδιασμένος εμπρός προφυλακτήρας ενσωματώνει ειδικά πτερύγια κατεύθυνσης της ροής του αέρα, ομαλοποιώντας το πέρασμά του κατά μήκος των πλευρών, ενώ στο πίσω μέρος, ο διαχύτης και η επιμηκυμένη αεροτομή τύπου ducktail παράγουν περισσότερη κάθετη δύναμη, διατηρώντας παράλληλα τον συντελεστή οπισθέλκουσας στα επίπεδα του απλού Leaf.

Η οπτική ταυτότητα NISMO συμπληρώνεται από τις χαρακτηριστικές κόκκινες ενθέσεις Arterial Magma, τους μαύρους γυαλιστερούς καθρέπτες και τις ελαφριές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών της Enkei, οι οποίες συνδυάζονται με ελαστικά υψηλών επιδόσεων Michelin Pilot Sport 5.

Το μοντέλο προσφέρεται σε έξι χρώματα αμαξώματος: τα τέσσερα χρώματα που διατίθενται στο Leaf, καθώς και δύο μοναδικές παραλλαγές του NISMO Stealth Gray.

Πιο σπορ το εσωτερικό

Το εσωτερικό έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την ενίσχυση του σπορ χαρακτήρα του μοντέλου. Η μαύρη καμπίνα συνδυάζεται με κόκκινες ραφές και διακοσμητικές λεπτομέρειες στον πίνακα οργάνων και το κουμπί εκκίνησης.

Το τιμόνι φέρει επένδυση από το συνθετικό υλικό TailorFit με κόκκινη σήμανση στο κέντρο του άνω τμήματος, ενώ τα προαιρετικά μπάκετ καθίσματα της RECARO προσφέρουν κορυφαία πλευρική στήριξη και ακριβή ηλεκτρική ρύθμιση της πλάτης, ενισχύοντας την αίσθηση σύνδεσης του οδηγού με το αυτοκίνητο.

Νέα ρύθμιση στην ανάρτηση

Στο τεχνικό υπόβαθρο, αν και το αυτοκίνητο δεν φέρει κάποια αλλαγή σε κινητήρια σύνολα, η NISMO προχώρησε σε εκτεταμένες ρυθμίσεις στην ανάρτηση, το σύστημα διεύθυνσης και τη διαχείριση της ισχύος.

Η ανάρτηση εξοπλίζεται με σκληρότερα ελατήρια, ειδικά ρυθμισμένες αντιστρεπτικές δοκούς και ενισχυμένα σινεμπλόκ, ενώ η υιοθέτηση αμορτισέρ με βαλβίδες ταλάντωσης περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές, διατηρώντας την προοδευτικότητα στην απόσβεση των ανωμαλιών.

Παράλληλα, το σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων οδήγησης έχει επαναρυθμιστεί, με το πρόγραμμα Sport να μετατρέπεται σε «NISMO Mode», προσφέροντας άμεση και γραμμική απόκριση στο γκάζι. Οι λειτουργίες Standard και Eco έχουν επίσης βελτιστοποιηθεί .

Για πρώτη φορά, επίσης, σε ηλεκτρικό μοντέλο της NISMO, ενσωματώνονται χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι για τη ρύθμιση της αναγεννητικής πέδησης (υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα).