Νέο Opel Astra: Πώς ενισχύει την ασφάλεια τη νύχτα

Με περισσότερα από 50.000 φωτιστικά στοιχεία, το σύστημα Intelli-Lux HD Light βελτιώνει την ορατότητα του οδηγού, δίχως να «τυφλώνονται» οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου.

Ντεμπούτο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών πραγματοποίησε πριν από λίγες μέρες το Opel Astra, προβάλλοντας έτοιμο να ανακατέψει περαιτέρω την τράπουλα στην κατηγορία των οικογενειακών μοντέλων.

Σημαντικό… όπλο στη φαρέτρα του γερμανικού hatchback αποτελούν οι προηγμένες τεχνολογίες του, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος φωτισμού Intelli-Lux HD Light, που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο μόνο στο κορυφαίο SUV της Opel, το Grandland.

Με περισσότερα από 50.000 φωτιστικά στοιχεία, το νέο σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού προσφέρει κορυφαία ορατότητα χωρίς θάμβωση, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.

Καλύτερη ορατότητα

Το σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD Light διαθέτει συνολικά 51.200 φωτιστικά στοιχεία (25.600 ανά πλευρά), επιτρέποντας φωτισμό υψηλής ανάλυσης χωρίς θάμβωση. Χάρη στην κάμερα που παρακολουθεί διαρκώς την κυκλοφορία, το σύστημα «σβήνει» με απόλυτη ακρίβεια τα σημεία όπου βρίσκονται προπορευόμενα ή αντίθετα κινούμενα οχήματα, χωρίς να επηρεάζεται ο φωτισμός του υπόλοιπου δρόμου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη πιο στενό «τούνελ φωτός» (η περιοχή που δεν φωτίζεται από τους προβολείς), καλύτερα φωτισμένο οδόστρωμα και αυξημένη ορατότητα στις άκρες του δρόμου.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα, το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να εντοπίσει εμπόδια 30 έως 40 μέτρα νωρίτερα συγκριτικά με τους συμβατικούς προβολείς αλογόνου, κερδίζοντας έως και δύο πολύτιμα δευτερόλεπτα αντίδρασης.

Άνεση και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη

Όλες οι αυτόματες λειτουργίες φωτισμού – πόλης, επαρχιακού δρόμου, στροφών και κακών καιρικών συνθηκών – έχουν εξελιχθεί περαιτέρω. Ο φωτεινός κώνος μπροστά από το όχημα ρυθμίζεται ψηφιακά μέσω περισσότερων από 50.000 φωτιστικών στοιχείων, «ακολουθώντας» τη γραμμή του δρόμου στις στροφές. Ένα πρόσθετο φωτιστικό στοιχείο ενεργοποιείται στην εσωτερική πλευρά του οχήματος, ανάλογα με τη γωνία της στροφής, αποτρέποντας τα σκοτεινά σημεία.

Σε βροχή ή ομίχλη, το Intelli-Lux HD προσαρμόζει την ένταση του φωτισμού, ώστε να περιορίζεται η αντανάκλαση στο βρεγμένο οδόστρωμα, προστατεύοντας τους απέναντι οδηγούς. Παράλληλα, το σύστημα αναγνωρίζει τις πινακίδες κυκλοφορίας και μειώνει τη φωτεινότητα, ώστε η αντανάκλασή τους να μην θαμπώνει τον οδηγό. Τέλος, η λειτουργία “tourist mode” διασφαλίζει πλήρη λειτουργία του συστήματος, ακόμη και σε χώρες με αριστερή κυκλοφορία.