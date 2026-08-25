Νέο πλαίσιο στα διπλώματα: Από ποια ηλικία θα επιτρέπεται η οδήγηση

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ και στη μείωση του αριθμού των θανάτων στους δρόμους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική εφαρμογής των οδηγιών της για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις άδειες οδήγησης και τις στερήσεις άδειας οδήγησης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ, στη μείωση του αριθμού των θανάτων στους δρόμους, καθώς και στον περιορισμό της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης για τους πολίτες και τις αρχές.

Οδήγηση με συνοδεία από τα 17

Με τη νέα στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να στηρίξει τα κράτη – μέλη στην εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνουν μέτρα όπως η καθιέρωση ενός συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ για οδηγούς ηλικίας 17 ετών, μια δοκιμαστική περίοδο για τους νέους οδηγούς, καθώς και πιο συστηματικούς ελέγχους της ικανότητας των οδηγών να οδηγούν με ασφάλεια.

Ειδικότερα για τους 17χρονους με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, θα πρέπει να οδηγούν μέχρι την ενηλικίωσή τους συνοδευόμενοι από οδηγό τουλάχιστον 24 ετών με οδηγική εμπειρία 5 χρόνων.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες προσαρμόζουν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξετάσεων, ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες μέσων μικροκινητικότητας.

Ψηφιακές άδειες οδήγησης

Η στρατηγική εφαρμογής καθορίζει επίσης τα βασικά βήματα για την εισαγωγή των ψηφιακών αδειών οδήγησης της ΕΕ, καθώς και για την αναγνώριση των στερήσεων άδειας οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό διασφαλίζει ότι οι οδηγοί που διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα λογοδοτούν για τις πράξεις τους, ανεξάρτητα από το αν οδηγούν στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω μιας οργανωμένης προσέγγισης για την εφαρμογή των κανόνων, η οποία βασίζεται σε διάφορα έγγραφα καθοδήγησης, τεχνικές ανταλλαγές, έργα διασυνοριακής συνεργασίας, εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρότυπα, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των κρατών – μελών, καθώς και παρακολούθηση βάσει κινδύνου.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Μόνο το 2025, εκτιμάται ότι 19.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο «Vision Zero» -μηδενικούς θανάτους στους δρόμους έως το 2050- με ενδιάμεσο στόχο τη μείωση των θανάτων κατά 50% έως το 2030.

Ενώ οι εθνικές και τοπικές αρχές υλοποιούν τις περισσότερες καθημερινές δράσεις, η ΕΕ συμβάλλει με κανόνες για την ασφάλεια των υποδομών και των οχημάτων, καθώς και για τις εξετάσεις και την αδειοδότηση των οδηγών. Παράλληλα, συντονίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών και τις προσπάθειες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ενώ χρηματοδοτεί έργα για την οδική ασφάλεια.

Αλλαγή στη διάρκεια ισχύος των διπλωμάτων

Με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες, τα διπλώματα αυτοκινήτου θα έχουν διοικητική ισχύ 15 ετών, με δυνατότητα διάρκειας τα 10 έτη αν η άδεια χρησιμοποιείται και ως εθνικό έγγραφο ταυτότητας. Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά η διάρκεια ορίζεται στα 5 έτη.

Επιπλέον, τα κράτη – μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, για την έκδοση και την ανανέωση των αδειών οδήγησης, οι αιτούντες υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των ελάχιστων προτύπων σωματικής και ψυχικής ικανότητας, ή παρέχουν ιατρική αυτοαξιολόγηση, ή θεσπίζεται σύστημα παρακολούθησης της σωματικής και ψυχικής ικανότητας για οδήγηση, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας οδήγησης.

Η οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών – μελών έως τις 26 Νοεμβρίου 2028 και να εφαρμόζεται από τις 26 Νοεμβρίου 2029.