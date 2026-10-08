Νέο πλήγμα για Russell – Θα εκκινήσει τελευταίος στη Σιγκαπούρη

Ο Βρετανός οδηγός αναμένεται να εκκινήσει από την τελευταία θέση του grid στο κυριακάτικο GP της Σιγκαπούρης, λόγω αλλαγής μονάδας ισχύος.

Ο George Russell υπέστη βλάβη στον κινητήρα στο GP του Μπαχρέιν και αναμένεται να προβεί σε αλλαγή, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο για τη σεζόν.

Ο Βρετανός οδηγός αναμένεται να εκκινήσει από την τελευταία θέση του grid στο κυριακάτικο GP της Σιγκαπούρης, λόγω αλλαγής μονάδας ισχύος, σε ένα ακόμη πλήγμα στις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Russell υπέστη βλάβη στη μονάδα ισχύος στο GP του Μπαχρέιν, ενώ βρισκόταν στην τρίτη θέση, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει. Την ίδια ώρα, ο teammate του στη Mercedes, Kimi Antonelli, τερμάτισε δεύτερος και αύξησε το προβάδισμά του έναντι του Βρετανού στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών στους 84 βαθμούς.

Ο Russell αναμενόταν να χρησιμοποιήσει μια νέα μονάδα ισχύος στο GP των Ηνωμένων Πολιτειών αργότερα αυτόν τον μήνα, η οποία θα περιλάμβανε και αναβάθμιση. Η Mercedes επρόκειτο να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της δόθηκε από τη FIA μέσω του συστήματος ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) για τη βελτίωση του κινητήρα της, σημειώνει το Skysports.

Πλέον, εκτιμάται ότι η αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της Mercedes θα μπορούσε να επισπευσθεί ώστε να είναι διαθέσιμη για τον Russell στο GP της Σιγκαπούρης.

Και οι δύο οδηγοί της Mercedes έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με τις μονάδες ισχύος τους κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Ο Antonelli, μάλιστα, χρειάστηκε να εκκινήσει από την τελευταία θέση στο GP της Ιταλίας, όπου πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό αγώνα και πέρασε από τη 19η θέση στην πρώτη, κατακτώντας τη νίκη.

Το GP Σιγκαπούρης αποτελεί Sprint weekend, επομένως η εκκίνηση του Russell από την τελευταία θέση θα ισχύσει μόνο για το Grand Prix της Κυριακής και όχι για το Sprint του Σαββάτου.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ομάδας της Mercedes, Bradley Lord, δήλωσε ότι η ομάδα δεν είναι ακόμη βέβαιη για το τι προκάλεσε το τελευταίο πρόβλημα του Russell στη Μαλαισία.

Ο Russell θα δυσκολευτεί πολύ να πλησιάσει τους διψήφιους βαθμούς στη Σιγκαπούρη, μια πίστα που δυσκολεύει τις προσπεράσεις.