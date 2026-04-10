Νέο προσιτό μικρό SUV ετοιμάζει η Tesla – Όλα όσα γνωρίζουμε

Τις πρώτες ενέργειες για την κατασκευή ενός νέου μικρού SUV κάνει η Tesla, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η Tesla φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός νέου μικρού ηλεκτρικού SUV, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που αναφέρουν ότι η μάρκα έχει έρθει ήδη σε επαφές με προμηθευτές τις τελευταίες εβδομάδες, συζητώντας λεπτομέρειες. Αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία παραγωγής όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές των ανταλλακτικών.

Οι συνομιλίες αυτές δείχνουν ότι το project βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, χωρίς ακόμη να έχει δοθεί επίσημη έγκριση για την παραγωγή του αυτοκινήτου.

Ετοιμάζει προσιτό μικρό SUV

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το νέο αυτοκίνητο θα έχει μήκος 4,28 μέτρα, μέγεθος που θα το κατατάξει στην κατηγορία των B-SUV, μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες στην Ευρώπη και πολλές ακόμη αγορές του πλανήτη. Η παραγωγή του αναμένεται να γίνει στην Κίνα, ωστόσο πρόθεση της Tesla είναι η συναρμολόγηση του να επεκταθεί τόσο στη Γηραιά Ήπειρο όσο και στις ΗΠΑ.

Το νέο μοντέλο θα είναι σημαντικά φθηνότερο από το Model 3 (στην Ελλάδα ξεκινάει από 33.990 ευρώ με επιδότηση), το αυτοκίνητο που επί σειρά ετών βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας μοντέλων της αμερικανικής εταιρείας. Για να μειωθεί σημαντικά η τιμή του, η Tesla θα χρειαστεί να συρρικνώσει αντίστοιχα και το κόστος παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως η Tesla ίσως προσφέρει το νέο μοντέλο με μικρότερη μπαταρία, κάτι που μεταφράζεται σε χαμηλότερη ηλεκτρική αυτονομία. Όσον αφορά το βάρος του, στόχος της Tesla είναι το αυτοκίνητο να ζυγίζει 1,5 τόνο.

Αν και φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παρουσιαστεί το μοντέλο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο «ιστορικό» που έχει η Tesla στην καθυστέρηση παρουσίασης νέων μοντέλων, θεωρείται δεδομένο πως το ντεμπούτο του δεν θα γίνει μέσα στο 2026.

Στροφή προς τα αυτοκίνητα;

Η απόφαση της Tesla να επεκτείνει τη γκάμα της με ένα νέο μικρό SUV έρχεται σε αντιπαραβολή με την απόφαση του Elon Musk το 2024 να ακυρώσει το πολυαναμενόμενο λανσάρισμα ενός προσιτού ηλεκτρικού hatchback και να στραφεί στην ανάπτυξη robotaxis και ανθρωποειδή ρομπότ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, παραμένει ασαφές αν η νέα αυτή κίνηση σηματοδοτεί επιστροφή στη μαζική κατασκευή αυτοκινήτων. Ωστόσο το Reuters επισημαίνει πως πηγές από το στρατόπεδο της Tesla θεωρούν πως το νέο μοντέλο ίσως εξυπηρετεί και τις δύο προαναφερθείσες κατευθύνσεις. Δηλαδή θα μπορεί να οδηγηθεί αυτόνομα, λειτουργώντας ως robotaxi, την ίδια ώρα που θα υπάρχει η δυνατότητα να οδηγείται και από ανθρώπους ως συμβατικό όχημα.

Με πληροφορίες από Reuters