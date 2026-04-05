Νέο σχεδιαστικό κεφάλαιο για τη Hyundai

Η σειρά Ioniq θα ανανεωθεί αισθητικά με τα πρωτότυπα Earth και Venus να αποτελούν προάγγελο των εξελίξεων.

Αλλαγή πλεύσης σε σχεδιαστικό επίπεδο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Hyundai στα μοντέλα της ηλεκτρικής γκάμας της. Προπομπός εξελίξεων αποτελούν τα πρωτότυπα Earth και Venus, τα οποία σε αυτή τη φάση αποκαλύπτουν τμηματικά κάποια από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν.

Το ένα concept σε γωνία τριών τετάρτων αποκαλύπτει το εμπρός μέρος που παραπέμπει σε SUV. Διακρίνονται τα προστατευτικά του αμαξώματος, με νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα που θα αποτελέσουν και τη νέα ταυτότητα των ηλεκτρικών μοντέλων Ioniq της Hyundai.

Οι ευθείες γραμμές κυριαρχούν και μάλιστα τέμνονται μεταξύ τους, με το αποτέλεσμα να είναι αιχμηρό και έντονο σχεδιαστικά. Αναμφίβολα υποδηλώνει μια μεγάλη στροφή από τα υπάρχοντα μοντέλα, που θα επιφέρει μια δραστική αλλαγή σε βάθος.

Το άλλο πρωτότυπο μας αποκαλύπτει μέρος του πίσω τμήματος του αυτοκινήτου. Μοιάζει με σιλουέτα fastback, με κουπέ επιρροές, όπως αυτές υπογραμμίζονται από την κλίση της οροφής. Η αεροτομή ενισχύει τη δυναμική εικόνα του μοντέλου, αφήνοντας υποσχέσεις και για κάποιες δυνατές εκδόσεις με αξιόλογες επιδόσεις.

Δεν αποκλείεται αυτά τα πρωτότυπα της Hyundai να κάνουν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στην επερχόμενη έκθεση του Πεκίνο, εκεί όπου θα είναι και οι 4Τροχοί για να καλύψουν το γεγονός και όλα τα νεότερα μοντέλα που αναμένονται.