Σε 4,4 δευτερόλεπτα θα ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα το μεγάλο υβριδικό SUV της Great Wall, έχοντας παράλληλα αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων.

Ένα νέα μεγάλο SUV έρχεται από την Great Wall Motor. Αυτό θα πατάει σε μια νέα πλατφόρμα GWM One 800V, η οποία είναι αρθρωτή και επιτρέπει την κατασκευή μοντέλων με όλες τις τεχνολογίες.

Έτσι, πάνω σε αυτή θα «χτιστούν» μοντέλα με παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά σύνολα, ηλεκτροκινητήρες, αλλά και κυψέλες καυσίμου. Επιπλέον, αυτή η πλατφόρμα φέρει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο μοντέλο πιθανότατα θα ονομάζεται Wey Hujue, χωρίς η εταιρεία ακόμα να έχει καταλήξει σε αυτό. Σίγουρα θα αποτελεί τη ναυαρχίδα της κινεζικής μάρκας, με μήκος 5,3 μέτρα, διαθέτοντας παράλληλα 7θέσια διάταξη στο εσωτερικό του.

Το υβριδικό σύνολο θα αποτελείται από έναν 2λιτρο κινητήρα βενζίνης αλλά και ηλεκτρικό μοτέρ, που σε συνδυασμό θα προσφέρουν εκρηκτικές επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 4,4 έως 4,7 δευτερόλεπτα, ανάλογα με τη φόρτιση της μπαταρίας.

Επιπλέον, η ηλεκτρική αυτονομία του θα αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα, με τη συνολική να ξεπερνάει τα 1.300 χιλιόμετρα.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι για υβριδικό όχημα θα έχει τεράστια μπαταρία 80 kWh, προκειμένου να προσφέρει ανάλογη ηλεκτρική αυτονομία, που θα σπάει το ρεκόρ στην κατηγορία του. Η ημερομηνία της πρεμιέρας του δεν έχει οριστεί ακόμα και θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα.