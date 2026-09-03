Πλησιάζει η στιγμή που το MR2 θα πάρει σάρκα και οστά και μάλιστα με πιο σπορ προσέγγιση από ποτέ.

Κατά καιρούς είχαμε δει δημοσιεύματα που αφορούν την πρόθεση της Toyota να επαναφέρει το MR2 στην αγορά. Μέχρι σήμερα αποτελεί μια ιδέα, που όμως τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην υλοποίηση. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, πιθανότατα να το δούμε μέσα στο 2028.

Και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα αποτελέσει ένα ακόμα μοντέλο της ιαπωνικής μάρκας, αλλά ένα ιδιαίτερο σπορ αυτοκίνητο, με την υπογραφή της Gazoo Racing και ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο επιδόσεων και οδικής συμπεριφοράς.

Έτσι, το σπορ αυτό μοντέλο θα έχει τον κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, ενώ η μετάδοση θα περνάει και στους τέσσερις τροχούς, που είναι σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον προκάτοχό του, που είχε κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς.

Με αυτόν τον τρόπο η ιαπωνική εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη δύναμη του κινητήρα που αναμένεται να αγγίζει τους 400 ίππους, έχοντας καλύτερη πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες και παράλληλα πιο ισορροπημένη συμπεριφορά.

Πίσω από τον οδηγό θα βρίσκεται ένας 2λιτρος κινητήρας, με τέσσερις κυλίνδρους και υπερτροφοδότηση. Ενδεχομένως λοιπόν να ξεπεράσει και την αρχική εκτίμηση σε απόδοση, αγγίζοντας και τους 450 ίππους.

Το πρωτότυπο FT-Se.

Αυτός ο κινητήρας ενδεχομένως να αποτελέσει και βάση για τη δημιουργία και αναβίωση της νέας Celica, ένα μοντέλο που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά την αισθητική δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα στοιχεία, ωστόσο, τη βάση θα μπορούσε να αποτελέσει το πρωτότυπο FT-Se. Ένα concept που έκανε πρεμιέρα το 2023 και κέντρισε άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού και των δημοσιογράφων, ρίχνοντας νερό στο μύλο των φημών για την αναβίωση του Toyota MR2.