Το νέο Toyota RAV4 με τις αναβαθμίσεις των Ιαπώνων της Jaos

Βελτιωτικός οίκος παρουσίασε το πακέτο αναβαθμίσεων που ετοίμασε για το νέας γενιάς Toyota RAV4.

Ο ιαπωνικός βελτιωτικός οίκος Jaos, γνωστός για τα σκληροτράχηλα off-road projects του, παρουσίασε το δικό του πακέτο αναβάθμισης για το Toyota RAV4 νέας γενιάς, το οποίο μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ιαπωνική και την ελληνική αγορά.

Νέα ανάρτηση και ζάντες

Η Jaos προσφέρει στο εμβληματικό SUV νέα ανάρτηση, η οποία αυξάνει την απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος έως και 2,5 εκατοστά, ενισχύοντας τις εκτός δρόμου δυνατότητες του RAV4.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει την επιλογή στον ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει τις εργοστασιακές ζάντες των 18 ιντσών με ζάντες 17 ιντσών που επιτρέπουν την τοποθέτηση ελαστικών Toyo υψηλού προφίλ, βελτιώνοντας την πρόσφυση του RAV4.

Πιο off-road εμφάνιση

Η εμφάνιση του RAV4 βελτιώνεται χάρη σε ένα κιτ αμαξώματος που περιλαμβάνει νέο προφυλακτήρα με χαρακτηριστικά κίτρινα LED ένθετα, εμπνευσμένα από μεγάλα φορτηγά και πιο καθαρόαιμα off-road κατασκευές, ανασχεδιασμένα χερούλια στις πόρτες, τεράστιες πλαϊνές ποδιές, μεγαλύτερους θόλους πάνω από τους τροχούς και λασπωτήρες 

Η τιμή του πακέτου

Το πλήρες πακέτο βελτίωσης της Jaos για το Toyota RAV4 κοστίζει πάνω από 850.000 γιεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4.700 ευρώ. 

Αρκετά εξαρτήματα διατίθενται και μεμονωμένα. Ενδεικτικά, οι ζάντες κοστίζουν περίπου 1.200 ευρώ, ενώ ο μπροστινός προφυλακτήρας διατίθεται στα 630 ευρώ. 

