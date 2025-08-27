Το νέο Volkswagen T-Roc γυρίζει τη δεύτερη κατά σειρά σελίδα στην ιστορία του και με νέο πλέον παρουσιαστικό, περισσότερες τεχνολογίες, μεγαλύτερες διαστάσεις και υβριδικά κινητήρια σύνολα ρίχνεται ξανά στην αρένα της μικρο-μεσαίας κατηγορίας.

Το T-Roc είναι σίγουρα ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από δύο εκατομμυρίων αγοραστών από το 2017, και με ενδιάμεσο σταθμό την ανανεωμένη έκδοση του 2022, περνά τώρα στην επόμενη φάση της καριέρας του υιοθετώντας το γνώριμο πλέον δόγμα της «ανωτατοποίησης» σε διαστάσεις και τεχνολογίες, ενώ παράλληλα φέρνει στο φως και μια νέα γενιά εξηλεκτρισμένων κινητήριων – με αποκορύφωμα το πρώτο full hybrid σύστημα κίνησης στην ιστορία του Γερμανού κατασκευαστή.

Χτισμένο πάνω στο εγνωσμένης αξίας δάπεδο MQB evo, διαθέτει εντελώς νέο παρουσιαστικό, εμπνευσμένο τόσο από την ηλεκτρική οικογένεια «ID», όσο και από τα μεγαλύτερα SUV της μάρκας, όπως τα Tiguan και Tayron. Με μήκος 4.373 χλστ., η δεύτερη γενιά είναι 122 χλστ. μεγαλύτερη σε μήκος από την προκάτοχό της. Το δε μεταξόνιο έχει σκαρφαλώσει στα 2.631 χλστ. (+28 χλστ.), με αυτή την αύξηση να ωφελεί τόσο τον διαθέσιμο χώρο για τους τρεις πίσω επιβάτες, όσο και τον αντίστοιχο για τις αποσκευές στο πίσω μέρος, που πλέον ανέρχεται σε 465 λίτρα (+20 λίτρα).

Από εκεί και πέρα, το νέο T-Roc έχει πλάτος 1.828 χλστ. (+9 χλστ.) και ύψος 1.562 χλστ. (+9 χλστ.). Και για να… το τοποθετήσει κανείς εντός της μάρκας, αξίζει να αναφέρουμε ότι το τρέχον T-Cross έχει μήκος 4.135 χλστ. (-238 χλστ.), ενώ η αντίστοιχη τιμή για τη νέα γενιά του Volkswagen Tiguan που κυκλοφόρησε πέρσι φτάνει τα 4.539 χλστ. (+166 χλστ.). Επιπλέον, το νέο T-Roc είναι και σημαντικά πιο αεροδυναμικό, με τον τον συντελεστή οπισθέλκουσας Cd (από 0,29) να εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 10% σε σύγκριση με εκείνον του απερχόμενου μοντέλου.

Μεγάλο είναι και το βήμα που έχει γίνει στο εσωτερικό του νέου T-Roc, ξεπερνώντας τα συμβατικά όρια της κατηγορίας του – που πλέον τοποθετείται ανάμεσα στα B και C-SUV. Υψηλής ποιότητας υλικά, καθαρός σχεδιασμός και καινοτόμες τεχνολογίες συνθέτουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον. Ενδεικτική του άλματος στην ποιότητα είναι η υφασμάτινη δομή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα, το νέο T-Roc υιοθετεί λεπτομέρειες από τα μεγαλύτερα Tiguan και Tayron, ενώ προσφέρει, ασυνήθιστα για την κατηγορία, head-up display. Επιπλέον, οι τεχνολογίες με επίκεντρο τον χρήστη περιλαμβάνουν το νέο Digital Cockpit της Volkswagen και κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 10,4 ή 12,9 ιντσών.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ T-ROC

Στην Ευρώπη, το T-Roc θα διατίθεται αποκλειστικά με υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων σε ολόκληρη την γκάμα. Αρχικά, προβλέπονται δύο ήπια υβριδικοί κινητήρες (eTSI) με μέγιστη απόδοση 85 kW (116 ίπποι) ή 110 kW (150 ίπποι). Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα μέσα στο 2026, θα ακολουθήσουν δύο full hybrid συστήματα κίνησης που έχουν αναπτυχθεί από λευκό χαρτί από την ίδια την Volkswagen, με απόδοση 100 ή 125 kW και μέγιστη ροπή 306 Nm. Άξιο αναφοράς είναι ότι τόσο οι ήπια υβριδικές όσο και οι πλήρως υβριδικές εκδόσεις θα είναι προσθιοκίνητες, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η γκάμα θα εμπλουτιστεί και πάλι με παραλλαγές με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4MOTION), σε συνδυασμό με τον κινητήρα βενζίνης 2.0 TSI, ο οποίος θα προσφέρεται στο μέλλον και ως ήπια υβριδικός (mHEV).

Επιστρέφοντας στους mild hybrid κινητήρες με τους οποίους θα διατίθεται ήδη από το λανσάρισμά του στα τέλη του έτους, αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο παραλλαγές των 85 ή 110 kW συνεργάζονται με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια, η οποία παρέχει επιπλέον 14 kW ισχύος και 56 Nm ροπής. Ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI evo2, ο οποίος αποτελεί την καρδιά όλων των συστημάτων κίνησης του νέου T-Roc, διαθέτει, μεταξύ άλλων, υπερσυμπιεστή VTG (μεταβλητή γεωμετρία τουρμπίνας), σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων ΑCTplus, ψεκασμό υψηλής πίεσης έως και 350 bar, χιτώνια κυλίνδρων με επικάλυψη πλάσματος για χαμηλότερες εσωτερικές τριβές, καθώς και έμβολα με χυτά κανάλια ψύξης για βελτιστοποίηση της καύσης. Ταυτόχρονα, λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller (βλ. πρόωρο κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής με υψηλή συμπίεση), με το μείγμα βενζίνης-αέρα να λειτουργεί με απόδοση λάμδα 1 σε όλο το εύρος περιστροφής. Έτσι, ο TSI δεν λειτουργεί ούτε με πολύ πλούσιο (υπερβολική βενζίνη) ούτε με πολύ φτωχό μείγμα (υπερβολικό οξυγόνο), καθώς το καύσιμο καίγεται πλήρως και καθαρά.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOY NEOY T-ROC

Η γκάμα θα αποτελείται από τη βασική έκδοση «T-Roc», που δίνει έμφαση στο χαμηλό κόστος, την «Life», που ποντάρει στη λειτουργικότητα και στην άνεση, και τις δύο κορυφαίες «Style» και «R-Line», που αντίστοιχα τονίζουν χαρακτηριστικά όπως η σχεδίαση και η τεχνολογία και ο σπορ χαρακτήρας. Από την έκδοση εξοπλισμού «Life» και πάνω, όλα τα T-Roc διατίθενται με δίχρωμο φινίρισμα, ενώ στοιχεία όπως το προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου πλαισίου, το ηχοσύστημα της Harman Kardon και το πακέτο Black Style με μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες, θα προστεθούν στη γκάμα του αποκλειστικού προαιρετικού εξοπλισμού για τις εκδόσεις «Style» και «R-Line». Τέλος, έξι θα είναι τα διαθέσιμα χρώματα αμαξώματος (Pure White, Wolf Gray, καθώς και τα νέα Canary Yellow, Flamed Red, Celestial Blue και Grenadilla Black).

Φωτογραφίες: Volkswagen, Χρήστος Αποστολόπουλος