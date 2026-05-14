Νέο Volvo EX60: Με επίκεντρο την ασφάλεια

Σε μια παρουσίαση με επίκεντρο την ασφάλεια, η Volvo εστίασε σε όλες τις νέες τεχνολογίες, που βρίσκουν εφαρμογή στο ηλεκτρικό EX60, το πιο προηγμένο μοντέλο της σουηδικής εταιρείας.

Μια παρουσίαση με ειδικό και μεγάλο συμβολισμό διοργάνωση η Volvo επί ελληνικού εδάφους. Σε πρώτο πλάνο η ασφάλεια, την οποία η σουηδική εταιρεία υπηρετεί για χρόνια, δείχνοντας το δρόμο. Υψηλή προσκεκλημένη η Asa Haglund, επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, που ανέπτυξε στο κοινό τη φιλοσοφία της Volvo Cars για την ασφάλεια, που μετρά πλέον 99 χρόνια πρωτοπορίας.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και το νέο πολυαναμενόμενο EX60, το επερχόμενο ηλεκτρικό μοντέλο της Volvo, που σηματοδοτεί τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς, ενσωματώνοντας όλη την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στους κόλπους της σουηδικής φίρμας, αποτελώντας παράλληλα την πλατφόρμα εξέλιξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Η παρουσίασε έγινε με στοιχεία αναδρομής στο παρελθόν την Volvo που αφορά την ασφάλεια, τις καινοτομίες που είχε παρουσιάσει και την έμφαση που δίνει στην ασφάλεια όλα αυτά τα χρόνια. Η μετάβαση στο «σήμερα» αποτελεί απόλυτη συνέχεια της Volvo, που έχει κάνει το όνομα της συνώνυμο της ασφάλειας. Άξιες αναφοράς είναι οι ιστορίες ατυχημάτων από κατόχους αυτοκινήτων Volvo, που είχαν αίσιο τέλος και αυτοί με τη σειρά τους τις μοιράζονται στην πλατφόρμα «Volvo saved my life».

«Με βάση την πρωτοποριακή τεχνογνωσία μας στην ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες από τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσουμε προηγμένη τεχνολογία με έναν ξεκάθαρο σκοπό – να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων πιο ασφαλείς, καλύτερες και πιο απολαυστικές. Το EX60 είναι το πιο έξυπνο αυτοκίνητό μας μέχρι σήμερα και θα γίνεται πιο έξυπνο και πιο ασφαλές, καθώς συνεχίζει να μαθαίνει και να εξελίσσεται μαζί σας» τόνισε η αναφέρει η Asa Haglund.

Όπως τονίστηκε, μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην ανάλυση στοιχείων από ατυχήματα σε πραγματικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα από το 1970 το κέντρο ασφάλειας της Volvo έχει συλλέξει και αναλύσει στοιχεία που αφορούν περισσότερα από 50.000 αυτοκίνητα Volvo και πάνω από 80.000 ανθρώπους, εφαρμόζοντας τη γνώση που αποκομίζει στα μοντέλα Volvo, σε μία προσέγγιση μοναδική για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο εξελιγμένα, με τη Volvo να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από τα οποία προκύπτει το πώς τα Volvo συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων – με τα σχετικά περιστατικά να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια έως τώρα. Έτσι, με βάση αυτή τη γνώση, δημιουργήθηκε το αυστηρό Πρότυπο Ασφαλείας της εταιρείας. Το Volvo Cars Safety Standard υπερβαίνει κατά πολύ τις τυπικές απαιτήσεις των κανονισμών και το στόχο των «5 αστέρων», εξασφαλίζοντας ότι τα Volvo ανταποκρίνονται σε μία πολύ ευρύτερη σειρά πραγματικών σεναρίων.

Όπως εξήγησε η Asa Haglund, «το νέο Volvo EX60 αποτελεί την επόμενη εξέλιξη του Volvo Cars Safety Standard, αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού και στην ασφάλεια. Είναι το πιο έξυπνο και πιο προηγμένο τεχνολογικά Volvo μέχρι σήμερα. Σχεδιασμένο να βοηθά στην πρόβλεψη κινδύνων, να μαθαίνει και να εξελίσσεται συνεχώς, αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς στην ασφάλεια των αυτοκινήτων. Παράλληλα, εισάγει μια παγκόσμια πρωτιά στην ασφάλεια, τη ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής που προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της στον τύπο της σύγκρουσης και στο σώμα του επιβάτη. Ουσιαστικά είναι μία «επανεφεύρεση» της ζώνης ασφαλείας τριών σημείων, την οποία παρουσίασε πρώτη η Volvo, το 1959».

«Το EX60 επαναπροσδιορίζει την έννοια του αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που μετατρέπουν το «άγχος της αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία, ενώ λειτουργεί με βάση ένα πανίσχυρο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα-κλειδί για τα αυτοκίνητα που προσδιορίζονται από το λογισμικό. Το προηγμένο «μυαλό» του EX60, με δυνατότητα λειτουργίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή της NVDIA. Η εξέλιξη του νέου Volvo πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, όπου έχει ήδη ξεκινήσει να παράγεται. Ακόμη ένας λόγος για να αισθάνομαι περήφανη ως Σουηδή», είπε η Asa Haglund.