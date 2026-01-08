Νέο Volvo EX60: Με κορυφαία αυτονομία 810 χλμ. και ταχύτατη φόρτιση

Το νέο SUV της Volvo θα έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε ηλεκτρικό μοντέλο της, ενώ θα ανακτά έως 340 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.

Τέλος στο «άγχος της αυτονομίας», έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των οδηγών για τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα επιθυμεί να βάλει η Volvo, μέσω του ολοκαίνουργιου SUV της, ΕΧ60, το οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 21 Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρει η σουηδική εταιρεία, έχοντας την ικανότητα να διανύσει έως και 810 χλμ. με μόνο μία φόρτιση (η καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του) -στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD)- το EX60 όχι μόνο φτάνει πιο μακριά από οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η Volvo αλλά υπερτερεί έναντι ακόμα και των πιο πρόσφατων ανταγωνιστών του.

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.», σύμφωνα με τον Anders Bell, Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars.

Το EX60 όχι μόνο επιδεικνύει την πιο μεγάλη αυτονομία από κάθε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo, αλλά φορτίζει ταχύτερα από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αντί για ένα πλήρες διάλειμμα για γεύμα, μια γρήγορη στάση για καφέ είναι πλέον αρκετή για τη φόρτιση της μπαταρίας και για να συνεχιστεί το ταξίδι.

Με πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Επιπλέον, όλοι οι πελάτες του EX60 μπορούν να απολαμβάνουν εγγύηση 10 ετών για την μπαταρία.

Το κλειδί για αυτή την αυτονομία είναι η SPA3, η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo μέχρι σήμερα, που αποτελεί τη βάση του EX60. Η SPA3 ξεκλειδώνει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε σημαντικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στην εταιρεία να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες.

Η ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας μέσα στη δομή του αυτοκινήτου, με τη χρήση τεχνολογίας cell-to-body, και οι εσωτερικά εξελιγμένοι ηλεκτροκινητήρες καθιστούν το EX60 πιο αποδοτικό ενεργειακά και μειώνουν το υπερβάλλον βάρος. Η νέα σχεδίαση των κυψελών της μπαταρίας του EX60 αποτελεί έναν καλά μελετημένο συνδυασμό ενεργειακής πυκνότητας και παροχής ισχύος, αυξάνοντας περαιτέρω την αυτονομία.

Το EX60 είναι το πρώτο Volvo που κατασκευάζεται με τη χρήση mega casting, μέθοδο κατά την οποία εκατοντάδες μικρότερα τμήματα αντικαθίστανται με ένα ενιαίο χύτευμα υψηλής ακρίβειας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό μειώνει το βάρος και συνεπώς βελτιώνει περαιτέρω την αυτονομία και σας επιτρέπει να διανύετε μεγαλύτερη απόσταση.

Η ταχύτερη φόρτιση είναι δυνατή χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 Volt της Volvo και στο εσωτερικά εξελιγμένο λογισμικό, που τροφοδοτούν με ενέργεια την μπαταρία πιο αποτελεσματικά. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών και η μικρότερη παραγωγή θερμότητας επίσης υποστηρίζουν ταχύτερους χρόνους φόρτισης, ώστε το EX60 να μπορεί να ανακτά αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μόλις λίγα λεπτά.

«Έξυπνοι» αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Breathe Battery Technologies, η οποία ανήκει στη Volvo, ενσωματώνονται επίσης στο EX60. Επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ρυθμίζει συνεχώς το πώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια, διατηρώντας τη στην ιδανική περιοχή λειτουργίας κάθε στιγμή και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.