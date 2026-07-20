Νέο Xpeng L03: Επέλαση με ευφυείς τεχνολογίες

Το μήκους 4.650 χλστ. SUV διεκδικεί την προσοχή του καταναλωτικού κοινού ανακατεύοντας την τράπουλα σε επίπεδο προηγμένων τεχνολογιών.

Στην παρουσίαση του νέου Xpeng L03 προχώρησε η Xpeng στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Physical AI for All – XPENG Brand Day – New Product Launch».

Όπως αναφέρει η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, είναι το πρώτο μοντέλο που κάνει το ντεμπούτο του ταυτόχρονα σε 65 αγορές. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται το πιο διεθνώς προσανατολισμένο όχημα της και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην παγκόσμια αναπτυξιακή της πορεία, καθώς και στην υλοποίηση του ευρύτερου οράματός της για το Physical AI.

Το Xpeng L03 είναι ένα SUV μήκους 4.650 χλστ. που δίνει έμφαση στο τετράπτυχο «σχεδίαση εμπνευσμένη από supercars, άνεση στην καμπίνα, πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες».

Υπό την καθοδήγηση του JuanMa Lopez, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού εξωτερικού της Ferrari, το L03 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Vital Flow» της Xpeng, η οποία αποτυπώνεται στο δυναμικό αμάξωμα με φαρδύ μετατρόχιο, στις αναλογίες SUV Coupé, στη fastback σιλουέτα, στις πόρτες χωρίς πλαίσιο και στον κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,228.

Το εσωτερικό φέρει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, σύστημα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ (W-HUD), ατμοσφαιρικό φωτισμό, έξυπνο σύστημα κλιματισμού και καθίσματα τύπου lounge. Παράλληλα, οι 37 αποθηκευτικοί χώροι, ο μεγάλος χώρος αποσκευών και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά εξυπηρετούν τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Βασισμένο στην πλήρως εσωτερικά αναπτυγμένη τεχνολογική αρχιτεκτονική (full-stack) της Xpeng, το L03 φέρνει στις διεθνείς αγορές ορισμένες από τις πιο προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Το L03 θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις (BEV) όσο και στην έκδοση L03 Power X (REEV–range extender).

Bασίζεται σε αρχιτεκτονική 400 Volt και υποστηρίζει ταχυφόρτιση με ισχύ έως 236 kW, επιτρέποντας ανάκτηση από το 20% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά.

Αναφορικά με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, στην ελληνική ιστοσελίδα της μάρκας παρουσιάζονται τρεις (2 πισωκίνητες και μία πισωκίνητη) και όλες φέρουν μπαταρίες τεχνολογίας LFP για αυτονομία έως και 520 χλμ. (πισωκίνητη έκδοση). Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι τετρακίνητες εκδόσεις των 388 ίππων, οι οποίες επιταχύνουν από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα.

Στο επίκεντρο η ευφυία

Στην καρδιά του XPENG L03 βρίσκεται το νέο σύστημα NGP (VLA 2.0) – το Next Generation Pilot της Xpeng, το οποίο βασίζεται στο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για τον φυσικό κόσμο (physical-world foundation model) και προγραμματίζεται να διατεθεί σταδιακά στην Ευρώπη από το 2027.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία επικεντρώνονται σε επιμέρους λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης, το Xpeng NGP (VLA 2.0) έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί και να διαχειρίζεται ιδιαίτερα σύνθετα σενάρια πραγματικής οδήγησης, προσεγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στον δρόμο ένας άνθρωπος. Το L03 διαθέτει επίσης τριπλό σύστημα επεξεργαστών Turing AI Chips, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ έως 2.250 TOPS.

Πέρα από τις προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, το L03 παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διεθνή έκδοση του νέου Global Intelligent Cockpit Experience της Xpeng, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα XOS 6. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται μια νέας γενιάς φωνητική βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και αλληλεπίδραση σε πολλές γλώσσες. Αντί να ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε φωνητικές εντολές, το σύστημα μπορεί να κατανοεί την πρόθεση του χρήστη και να προσαρμόζει έξυπνα τις λειτουργίες του οχήματος, προσφέροντας μια πιο ανθρωποκεντρική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Οι νέες δυνατότητες θα διατεθούν στους χρήστες μέσω μελλοντικών ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

Συνεργασία με το Google Maps

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Xpeng ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική συνεργασία με το Google Maps για τα οχήματά της εκτός Κίνας. Με αυτή τη συνεργασία, η μάρκα γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) που λανσάρει όχημα με ενσωματωμένη υποστήριξη του Google Maps Auto SDK (Software Development Kit).

Μέσω του SDK, η μάρκα θα αναπτύξει το δικό της σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας στους χρήστες πρόσβαση στη βασική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του Google Maps μέσα από ένα εξατομικευμένο περιβάλλον χρήσης της Xpeng. Έτσι, οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται να εγκαθιστούν την εφαρμογή Google Maps ούτε να βασίζονται στην προβολή της οθόνης του smartphone τους. Αντίθετα, θα απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία πλοήγησης, σχεδιασμένη ειδικά για τα οχήματα της XPENG.

Πέρα από τα έξυπνα οχήματα, η Xpeng συνεχίζει να διευρύνει το οικοσύστημα Physical AI, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στους τομείς των Robotaxi, των ανθρωποειδών ρομπότ και των ιπτάμενων οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει το ανθρωποειδές ρομπότ IRON στις διεθνείς αγορές από το 2027, να ξεκινήσει τις επιχειρησιακές δοκιμές της πλατφόρμας Robotaxi και να διερευνήσει μελλοντικές συνεργασίες με διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόνομης κινητικότητας στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

Το L03 ενσαρκώνει τη στρατηγική της Χπενγ «In Europe, For Europe», συνδυάζοντας τεχνολογίες παγκόσμιας εμβέλειας με χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και υποδομές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους Ευρωπαίους χρήστες.