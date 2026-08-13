Νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τα καινούργια αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν 25% ανακυκλωμένο πλαστικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αποφασίσει εάν θα θέσει στόχους για ανακυκλωμένο χάλυβα, αλουμίνιο, μαγνήσιο και κρίσιμες πρώτες ύλες.

Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και αποσύρονται από την κυκλοφορία τα αυτοκίνητα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τίθενται σε ισχύ στις 13 Αυγούστου.

Ο κανονισμός 2026/1738 συγχωνεύει δύο οδηγίες που χρονολογούνται από το 2000 και το 2005 σε έναν ενιαίο, άμεσα εφαρμοστέο νόμο που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων. Οι περισσότερες υποχρεώσεις του θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2028, ενώ οι αυστηρότερες προθεσμίες τοποθετούνται στη δεκαετία του 2030, σημειώνει το brusselssignal.

Βασικό μέτρο αποτελεί ο πρώτος δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στα οχήματα. Τα νέα μοντέλα που θα λαμβάνουν έγκριση από την 1η Σεπτεμβρίου 2032 θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 15% ανακυκλωμένο πλαστικό κατά βάρος, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Σεπτεμβρίου 2036.

Τουλάχιστον το ένα πέμπτο αυτής της ποσότητας θα πρέπει να προέρχεται από οχήματα που έχουν αποσυρθεί ή από εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη απαίτηση για «κλειστό κύκλο» έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες αποσυναρμολόγησης θα έχουν αγοραστή για τα υλικά που ανακτούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αποφασίσει εάν θα θέσει στόχους για ανακυκλωμένο χάλυβα, αλουμίνιο, μαγνήσιο και κρίσιμες πρώτες ύλες, με βάση μελέτη που αναμένεται μέσα σε έναν χρόνο από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για την αφαίρεση και αντικατάσταση εξαρτημάτων, τόσο κατά τη διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου όσο και όταν αυτό φτάνει στο τέλος της ζωής του, ενώ θα πρέπει επίσης να εκδίδουν ένα ψηφιακό διαβατήριο κυκλικότητας του οχήματος, στο οποίο θα καταγράφονται τα υλικά που περιέχει κάθε αυτοκίνητο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2029 θα εφαρμοστεί η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, καθιστώντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες υπεύθυνες για το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των οχημάτων όταν αυτά αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία.

Από τον Αύγουστο του 2031, μόνο οχήματα που είναι κατάλληλα για κυκλοφορία θα μπορούν να εξάγονται εκτός ΕΕ. Το μέτρο στοχεύει στα περίπου 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που αποσύρονται κάθε χρόνο από τους δρόμους της ΕΕ και στη συνέχεια εξάγονται στο εξωτερικό ή απορρίπτονται παράνομα.

Από τα 285,6 εκατομμύρια μηχανοκίνητα οχήματα που είναι ταξινομημένα στην ΕΕ, περίπου 6,5 εκατομμύρια φτάνουν κάθε χρόνο στο τέλος της ζωής τους. Οι υφιστάμενοι κανόνες προβλέπουν ήδη την ανάκτηση περίπου 85% των υλικών που περιέχουν.