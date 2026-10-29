Αυτός είναι ο νέος κινητήρας βενζίνης της Toyota – Θα έχει πάνω από 15% χαμηλότερη κατανάλωση

Ενώ πολλοί κατασκευαστές συνεχίζουν να κλείνουν το μάτι αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Toyota αναπτύσσει έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα βενζίνης που υπόσχεται πως θα προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση.

Ενώ η πλειονότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών επικεντρώνει το ενδιαφέρον και τους πόρους της αποκλειστικά στην ανάπτυξη προηγμένων μπαταριών, η Toyota επιλέγει μια πιο ευέλικτη στρατηγική γιατί πιστεύει ότι η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο ρυθμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε πολλές περιοχές του πλανήτη, οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες, οι χρόνοι επαναφόρτισης είναι μεγάλοι και οι τιμές αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένουν υψηλές. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού θα συνεχίζει να έχει ανάγκη αυτοκίνητα που θα κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Αναπτύσσει νέο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η Toyota συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση των συμβατικών και υβριδικών συνόλων. Πρόσφατα, η ευρωπαϊκή θυγατρική του ομίλου αποκάλυψε λεπτομέρειες για μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα, η οποία σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα.

Σημείο κλειδί στην πλατφόρμα είναι πως θα μπορεί να ενσωματώνει έναν ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα, πάνω στον οποίο θα βασίζονται τα αναβαθμισμένα υβριδικά σύνολα της μάρκας.

Το αναβαθμίσμένο υβριδικό σύστημα της Toyota περιλαμβάνει μικρότερους ηλεκτροκινητήρες και μονάδες ελέγχου και μετατροπείς που θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και θα έχουν χαμηλότερο βάρος, εξέλιξη που θα επιτρέψει στους μηχανικούς της να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά την ανάπτυξη νέων μοντέλων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως η μείωση θα ξεπερνά το 15%.

Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο νέος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου, ο οποίος θα διατίθεται τόσο σε ατμοσφαιρική όσο και σε υπερτροφοδοτούμενη έκδοση, αντικαθιστώντας τα σημερινά μοτέρ των 1,5 και 1,8 λίτρων.

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Ο σχεδιασμός του επιτρέπει την τοποθέτησή του σε χαμηλότερο σημείο στο αμάξωμα, γεγονός που θα δώσει την ελευθερία στους σχεδιαστές της μάρκας να δημιουργήσουν πιο αεροδυναμικά και κομψά αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα, η Toyota διαβεβαιώνει ότι τα αυτοκίνητά της θα συνεχίσουν να προσφέρουν γενναιόδωρους χώρους και θα είναι το ίδιο πρακτικά.

Ενώ λοιπόν οι ανταγωνιστές της συνεχίζουν να επενδύουν στην αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία η μεγαλύτερη ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, παραμένει πιστή στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ποντάροντας στο ότι η ευελιξία θα αποδώσει καρπούς. Μάλιστα, συνεχίζει να επενδύει στις κυψέλες υδρογόνου σε μια περίοδο που πολλές άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν ή εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους σε αυτόν τον τομέα.

Ανοιχτή να πουλήσει το νέο κινητήρα σε άλλες μάρκες

Ο νέος κινητήρας και το υβριδικό σύστημα κίνησης της Toyota ενδέχεται, μελλοντικά, να βρουν εφαρμογή και σε οχήματα άλλων εταιριών. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει αυτά τα μηχανικά σύνολα σε άλλους κατασκευαστές, στοχεύοντας σε ετήσια έσοδα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032, με τις παραδόσεις να ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμα και από το επόμενο έτος.

Ο κινητήρας των 1,5 λίτρων δεν είναι ο μόνος στη νέα γενιά κινητήρων της Toyota. Ένας μεγαλύτερος, τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 2,0 λίτρων, ο G20E που θα αποδίδει περίπου 400 ίππων βρίσκεται επίσης στα σκαριά. Σε αντίθεση με τον κινητήρα των 1,5 λίτρων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί πρωτίστως με γνώμονα την αποδοτικότητα, το μεγαλύτερο αυτό σύνολο προορίζεται για τις σπορ κατασκευές της μάρκας.

Η Toyota τον έχει ήδη δοκιμάσει σε ένα πρωτότυπο GR Yaris, καθώς και σε ένα αγωνιστικό όχημα που βασίζεται στο GR86. Παράλληλα, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και σε ένα νέο, κεντρομήχανο σπορ μοντέλο, το οποίο εικάζεται ότι θα αποτελέσει τον διάδοχο του MR2.