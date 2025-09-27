Νέος βασιλιάς: Το γρηγορότερο αυτοκίνητο στον κόσμο έπιασε σχεδόν 500 χλμ./ώρα (video)

Το υπερ-αυτοκίνητο της Yangwang αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 ίππους και φέρει μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία.

Φουντώνει η μάχη για το ποιος θα κατασκευάσει το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Πλέον τα σκήπτρα πέρασαν στο υπερ-αυτοκίντηο Yangwang U9 Xtreme, το οποίο κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, φτάνοντας τα 496,22 χλμ./ώρα στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία.

Η επίδοση του μοντέλου της Yangwang, της premium μάρκας της BYD, σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα αλλά και το μέγιστο των 490,484 χλμ./ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου.

Αρχικά γνωστό με την ονομασία U9 Track/Special Edition, και πλέον επίσημα ως Yangwang U9 Xtreme στην έκδοση παραγωγής (ή U9X εν συντομία), το γρηγορότερο αυτοκίνητο στον πλανήτη βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνική αρχιτεκτονική του U9, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, και αξιοποιεί μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερ-υψηλής τάσης 1200V (σε σύγκριση με 800V), μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με ρυθμό εκφόρτισης 30C και τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους.

Επίσης φοράει ελαστικά semi-slick αγωνιστικών προδιαγραφών, καθώς και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus-X με ειδική ρύθμιση για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες καταπονήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Ο οδηγός του U9X ήταν ο Marc Basseng, Γερμανός στην καταγωγή, ειδικός σε πίστες και με μακρά πορεία στους αγώνες αυτοκινήτων: «Αυτό το ρεκόρ ήταν εφικτό μόνο επειδή το U9 Xtreme διαθέτει απλά απίστευτες επιδόσεις. Τεχνικά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, το αυτοκίνητο είναι αθόρυβο, δεν υπάρχουν μεταφορές φορτίου, και αυτό μου επιτρέπει να συγκεντρώνομαι ακόμα περισσότερο στην πίστα.»

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο για πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή που δεν θα ξεπεράσει τις 30 μονάδες. Η ονομασία του προέρχεται από την αγγλική λέξη Extreme που σημαίνει «όριο» και «απόλυτο», με έμφαση στο γράμμα «Χ» που αντιπροσωπεύει το άγνωστο. Όπως ανακοινώνει η Yangwang, αυτές οι έννοιες ταιριάζουν απόλυτα με την φιλοσοφία της.