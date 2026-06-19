Νίκη στα 1/8 Buggy στην Ιταλία με τον Κωνσταντίνο Αγραφιώτη

Ο Έλληνας οδηγός ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου σε έναν από τους πιο απαιτητικούς διεθνείς αγώνες τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων.

Ο Κωνσταντίνος Αγραφιώτης πέτυχε μια σπουδαία νίκη στην Ιταλία στην κατηγορία F2 ενώ είχε πετύχει την Pole στην κατηγορία Seniors. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε ανάλογο διεθνή αγώνα τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων 1/8 buggy off road. Το μεγάλο γεγονός έγινε στην πανέμορφη πίστα OSpy, στο Gussago της Ιταλίας. Ο αγώνας είχε διάρκεια τρείς ημέρες και μάζεψε πάνω από 200 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη.

Δύσκολες συνθήκες και δυνατές προκρίσεις

Οι δοκιμές και τα προκριματικά έγιναν με άστατο καιρό, αφού είχε πότε ήλιο και πότε βροχή. Παρά τις δυσκολίες, ο Κωνσταντίνος Αγραφιώτης έδειξε ταχύτητα από τις λίγες δοκιμές. Κέρδισε και τους δύο 20λεπτους ημιτελικούς στους οποίους έτρεξε, έτσι πήρε την πρώτη θέση (pole position) στην εκκίνηση για την κατηγορία Seniors και τη δεύτερη θέση στην κατηγορία F2.

Ο Έλληνας οδηγός έτρεξε στην κατηγορία F2 με ένα αυτοκίνητο XRAY XB8 22 (Senso Liagas Edition) Αν και το μοντέλο ήταν σχετικά παλιό, αποδείχθηκε αξιόπιστο. Στο κομμάτι του κινητήρα συνεργάστηκε με τη Formula Performance Engines, που βελτιώνει τους ιαπωνικούς κινητήρες OS Max στην Ιταλία που του παρείχε κορυφαία υποστήριξη.

Δράμα στους Seniors, θρίαμβος στην F2

Στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας Seniors, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Ένα τεχνικό πρόβλημα στην εκκίνηση τον ανάγκασε να χάσει χρόνο και να ξεκινήσει τελευταίος, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Με ταχύτατη οδήγηση κατάφερε να ανέβει μέχρι την τρίτη θέση. Όμως, η οριακή οδήγηση έφερε ένα σβήσιμο από καύσιμο, με αποτέλεσμα να τερματίσει τελικά πέμπτος. Η δικαίωση ήρθε πανηγυρικά στον τελικό της F2 Ο Αγραφιώτης πίεσε από την αρχή τον πρώτο οδηγό. Μόλις εκείνος έκανε λάθος, πέρασε μπροστά. Γράφοντας γρήγορους και σταθερούς γύρους, κράτησε την πρωτιά μέχρι το τέλος, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη.

Ένα πλούσιο ιστορικό στις αποσκευές του. Αυτή η επιτυχία προστίθεται σε ένα ήδη καλό βιογραφικό για τον Κωνσταντίνο Αγραφιώτη, στο εξωτερικό. Στο παρελθόν έχει κερδίσει δύο φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα B Seniors σε Ισπανία και Ιταλία, καθώς και τον αγώνα BuggyLand στην Ισπανία, στην κατηγορία Sport. Επίσης, έχει μπει δύο φορές σε ημιτελικό και τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος B ανάμεσα σε περισσότερες από 120 συμμετοχές. Αυτές οι πρωτιές είναι δυνατές για τα Ελληνικά χρώματα στον χώρο του αγωνιστικού μοντελισμού και ελπίζουμε να αποτελούν έμπνευση για τους επόμενους.

Δηλώσεις και επόμενα βήματα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Αγραφιώτης δήλωσε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και μηχανικούς μου, Αντώνη και Βαγγέλη και φυσικά στον Stefano από τη Formula Performance Engines για τη βοήθειά τους στην Ιταλία. Επίσης, ευχαριστώ το κατάστημα RC Specialists στην Αθήνα, για την μικρή αλλά σημαντική βοήθεια πριν από το ταξίδι μου».

Η επόμενη αγωνιστική προσπάθεια του Αγραφιώτη σχεδιάζεται για τη Γαλλία ή την Ιταλία, σε χώμα ή άσφαλτο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες, τις δυνατότητες και το διαθέσιμο budget της ομάδας.