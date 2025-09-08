Nio Firefly: Κορυφαία διάκριση στις δοκιμές του Euro NCAP

Το premium ηλεκτρικό μοντέλο έρχεται να θέσει νέα πρότυπα στις αστικές μετακινήσεις, προτάσσοντας «έξυπνες» λειτουργίες και υψηλά επίπεδα ασφαλείας.

Αποφασισμένη να ανακατέψει την τράπουλα στην κατηγορία των premium αυτοκινητοβιομηχανιών είναι η Nio, έχοντας πραγματοποιήσει δυναμικό μπάσιμο στην ελληνική αγορά μέσω του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Η μάρκα προσφέρει ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων, που διακρίνονται για την εμπειρία που παρέχουν στον χρήστη, αλλά και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Τα υψηλά επίπεδα προστασίας έρχεται να επιβεβαιώσει ένα ακόμα μοντέλο της, το Firefly, το οποίο απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία των 5 αστεριών στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP. Πρόκειται για το 6ο μοντέλο της Nio με αυτή τη διάκριση μετά τα Nio EL61, ET52, ET5 Touring, EL74 και ES8.

Το Firefly, ένα κομψό μοντέλο μήκους τεσσάρων μέτρων, εντυπωσίασε στην κατηγορία της προστασίας των ενήλικων επιβατών, πετυχαίνοντας βαθμολογία 96%, τη μεγαλύτερη σε αυτόν τον τομέα από κάθε επιβατικό όχημα που έχει δοκιμαστεί από το Euro NCAP από τις αρχές του 2024.

Σημείωσε επίσης υψηλή επίδοση στην ασφάλεια παιδιών με 87% και απέσπασε 82% για την ασφάλεια ευάλωτων χρηστών του δρόμου, όπως πεζών και ποδηλατών. Το μοντέλο είχε επίσης πολύ καλή απόδοση στην κατηγορία συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με σκορ 86%.

Τα εν λόγω αποτελέσματα οφείλονται εν πολλοίς στην προηγμένη δομή του χώρου των επιβατών, το ολοκληρωμένο σύστημα αερόσακων, αλλά και την πληθώρα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης που αναγνωρίζει ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Η δέσμη συστημάτων ασφαλείας περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης οδηγού που ανιχνεύει περισπασμό και κόπωση, καθώς και ανίχνευση παρουσίας παιδιού.

Το Firefly προστατεύει τους επιβάτες με ένα ολοκληρωμένο φάσμα άνω των 30 ενεργών συστημάτων ασφαλείας και λειτουργιών υποβοήθησης οδήγησης που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, πολλά από τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά σε αυτήν την κατηγορία.

Στον στάνταρ εξοπλισμό διατίθενται επτά αερόσακοι, μεταξύ αυτών ένας κεντρικός εμπρός αερόσακος και πλευρικοί αερόσακοι πλήρους μήκους.