Nissan: «Έσπασε» το φράγμα των 1,25 εκατ. εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων

Η Nissan θα διευρύνει περαιτέρω την αμιγώς ηλεκτρική οικογένεια μοντέλων της αλλά παράλληλα θα συνεχίσει να στηρίζει τα υβριδικά.

Ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής ηπείρου αποτελεί μια απτή πραγματικότητα που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς. Στην αιχμή αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η Nissan, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εντυπωσιακό ορόσημο των 1,25 εκατ. ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη.

Από αυτό το επταψήφιο σύνολο, σχεδόν 350.000 μονάδες αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την ηγετική θέση της ιαπωνικής φίρμας στην κατηγορία.

Τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα στην κορυφή

Η εμπορική επιτυχία της εταιρείας εκτυλίσσεται σε ένα περιβάλλον ραγδαίας ανάπτυξης της αγοράς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA για το 2025, τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα κατέλαβαν το 61,3% των συνολικών ταξινομήσεων νέων οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από το 51,7% του 2024.

Παράλληλα, τα υβριδικά μοντέλα κατέκτησαν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των αγοραστών με μερίδιο 34,5%, προσπερνώντας για πρώτη φορά τα αμιγώς βενζινοκίνητα σύνολα.

Η ηλεκτροκίνητη γκάμα της Nissan

Σε αυτό το τοπίο, η Nissan παρουσιάζει τη διευρυμένη και πιο ολοκληρωμένη γκάμα της ιστορίας της, σχεδιασμένη να προσφέρει πολυεπίπεδες επιλογές.

Στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης στη Βαρκελώνη, η εταιρεία παρουσίασε στην πράξη τη νέα σύνθεση του στόλου της, στην οποία περιλαμβάνονται το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Micra, το τρίτης γενιάς Leaf, το αναβαθμισμένο Ariya, καθώς και το ανανεωμένο X-Trail με τεχνολογία e-Power.

Η ποικιλία αυτή αναδεικνύει την ικανότητα των διαφορετικών τεχνολογιών να καλύπτουν διακριτές καθημερινές ανάγκες και τρόπους ζωής.

Η διεύρυνση της γκάμας πρόκειται να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό. Εντός του έτους αναμένεται η προσθήκη ενός νέου ηλεκτρικού μοντέλου στην κατηγορία A-segment, ενώ στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσει το αμιγώς ηλεκτρικό Juke.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ιαπωνικής κατασκευάστριας βασίζεται στη συνύπαρξη των αμιγώς ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης με τα υβριδικά σύνολα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός της ηλεκτροκίνησης, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό μέσα από μια ποικιλία κατηγοριών, τεχνολογικών λύσεων και επιπέδων τιμής.