Το Nissan Kicks έρχεται στην Ευρώπη: B-SUV με υβριδικό σύστημα e-Power

Η Nissan ετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της στην απαιτητική κατηγορία των B-SUV με το πλήρως υβριδικό Kicks.

Η Nissan ανακοίνωσε ότι το Kicks θα γίνει σύντομα διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά για πρώτη φορά. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία των B-SUV, το οποίο θα αντιπροσωπεύει την ιαπωνική φίρμα στο συγκεκριμένο segment μαζί με το Juke.

Επένδυση εκατομμυρίων

Για την κατασκευή του νέου μοντέλου, η ιαπωνική εταιρεία προχωρά σε επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στο εργοστάσιο του Sunderland στη Μεγάλη Βρετανία.

Η απόφαση αυτή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 ετών λειτουργίας της βρετανικής μονάδας, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της παραγωγικής δραστηριότητας της Nissan στην Ευρώπη, πλαισιωμένη από το κέντρο σχεδιασμού στο Paddington του Λονδίνου και τις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης στο Cranfield.

Το Kicks αποτελεί το δέκατο κατά σειρά μοντέλο που ανατίθεται στη γραμμή παραγωγής του Sunderland από το 1986, βαδίζοντας στα χνάρια των Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai και Leaf.

Πλήρως υβριδικό χάρη στην τεχνολογία e-Power

Κεντρικό πυλώνα του Kicks αποτελεί το υβριδικό σύνολο e-Power τρίτης γενιάς, το οποίο έχουμε γνωρίσει ήδη στο Qashqai και ξεχωρίζει για τη χαμηλή κατανάλωση που προσφέρει, τις χαμηλές εκπομπές ρύπων και την εξαιρετικά σοφιστικέ του λειτουργία.

Στο σύστημα e-Power, οι τροχοί του οχήματος κινούνται αποκλειστικά από τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με τον κινητήρα βενζίνης να μην εμπλέκεται καθόλου στην κίνηση του οχήματος. Χρησιμοποιείται μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη φόρτιση της μπαταρίας.

To δεύτερο νέο μοντέλο που ανακοινώνει η Nissan

Το Kicks σημειώνει ήδη μεγάλη εμπορική επιτυχία διεθνώς, καθώς η δεύτερη γενιά του, που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Βραζιλία, έχει ξεπεράσει τα 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες.

Ο ερχομός του Kicks στην Ευρώπη αποτελεί τη δεύτερη σημαντική ανακοίνωση της εταιρείας αυτόν τον μήνα, μετά την αποκάλυψη των σχεδίων που έχει φίρμα για το λανσάρισμα του νέου Pixo, το οποίο θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην κατηγορία του A-segment.

Tο Kicks θα κατασκευάζεται παράλληλα με τα Qashqai, Juke και Leaf, ενώ από την επόμενη χρονιά το εργοστάσιο θα αναλάβει και την παραγωγή του -τρίτης γενιάς – αμιγώς ηλεκτρικού Juke.