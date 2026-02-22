Nissan Qashqai: 1.508 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ βενζίνης

Η υβριδική έκδοση e-Power επιτρέπει στους οδηγούς να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Ελάχιστα είναι τα SUV που έχουν καταφέρει να αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο σύγχρονο αυτοκινητικό στερέωμα. Ένα από αυτά είναι το Nissan Qashqai, ένα αυτοκίνητο που κατάφερε να διαμορφώσει μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων.

Το 2021 το μοντέλο πέρασε στην τρίτη γενιά του, ενώ από το καλοκαίρι του 2024 σταδιοδρομεί η facelift έκδοση η οποία φέρει ανανεωμένη σχεδίαση, πιο ολοκληρωμένο τεχνολογικό προφίλ και φυσικά μια εγνωσμένης αξίας γκάμα κινητήριων συνόλων. Στην κορυφή της σχετικής πυραμίδας απαντάται η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση e-Power που πρόσφατα πέρασε στην τρίτη γενιά της, επιτρέποντας στους οδηγούς να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί του Qashqai e-Power κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση, και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ωστόσο χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία.

Με μέγιστη ιπποδύναμη 204 PS, το Qashqai e-Power προσφέρει άμεση και δυναμική επιτάχυνση, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση και ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία. Η δεξαμενή καυσίμου των 55 λίτρων προσφέρει αυτονομία έως και 1.222 χλμ. (βάσει WLTP), ξεπερνώντας ακόμη και πολλά diesel οχήματα. Ένα μόνο γέμισμα αρκεί για άνετες και ξέγνοιαστες διαδρομές, ακόμη και σε πιο μακρινά ταξίδια.

Σε πραγματικές δοκιμές της Nissan, το Qashqai e-Power κατάφερε να καλύψει συνολικά 1.508 χιλιόμετρα, με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της υβριδικής τεχνολογίας στην πράξη. Στην ελληνική πραγματικότητα, μια τέτοια αυτονομία μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Αθήνα χωρίς ανεφοδιασμό, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση σε κάθε διαδρομή, καθώς και υψηλή επιδπέδου συνδεσιμότητα με ενσωματωμένη τη σουίτα Google. Οι οδηγοί έχουν άμεση πρόσβαση σε Google Assistant, Google Maps και Google Play, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο εξατομικευμένη και συνδεδεμένη με τον ψηφιακό κόσμο τους.