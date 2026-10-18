Nissan Qashqai με 400.000 χλμ. δεν έχει αλλάξει ακόμη δίσκο-πλατό

Αυτό το Nissan Qashqai έχει διανύσει περισσότερα από 400.000 χιλιόμετρα, δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα και ακόμη έχει το εργοστασιακό σετ δίσκο-πλατό.

Το Nissan Qashqai παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την κατηγορία των crossover. Από τότε και μέχρι σήμερα, περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν πουληθεί σε όλη την Ευρώπη, με το δημοφιλές οικογενειακό SUV να παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των οδηγών.

Η αξιοπιστία και η αντοχή του στο χρόνο επιβεβαιώνονται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μέσα από την ιστορία του Craig Baker, ενός ιδιοκτήτη Qashqai δεύτερης γενιάς, του οποίου το αυτοκίνητο ξεπέρασε πρόσφατα το σημαντικό ορόσημο των 400.000 χιλιομέτρων.

To Nissan Qashqai του Craig Baker

Για τον Craig, το συγκεκριμένο Nissan Qashqai με τον χιλιομετροφάγο 1,5 dCi κινητήρα δεν αποτελεί απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με το παρελθόν του. Η αγορά του έγινε με χρήματα που του άφησε η μητέρα του, Jeanette, η οποία έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο. Ο ίδιος εξηγεί με συγκίνηση τη σημασία που έχει το όχημα για εκείνον: «Αυτό είναι που κάνει το αυτοκίνητό μου τόσο ξεχωριστό για μένα. Κάθε φορά που κάθομαι πίσω από το τιμόνι, τη θυμάμαι και, με πολλούς τρόπους, το αυτοκίνητο έχει συνδεθεί μαζί της».

O 1,5 dCi κινητήρας πετρελαίου του Qashqai απέδιδε 110 ίππους και 260 Nm ροπής (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Η απόκτηση του αυτοκινήτου τον Δεκέμβριο του 2017 περιελάμβανε μια μικρή περιπέτεια, καθώς ο Craig αποφάσισε να κρατήσει την αγορά μυστική από τους δικούς του ανθρώπους. Ταξίδεψε περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά για να παραλάβει το Qashqai, το οποίο είχε κάνει τότε μόλις 4.500 χιλιόμετρα ως αυτοκίνητο για test-drive σε μια έκθεση της Nissan. Αναπολώντας εκείνη την ημέρα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν έφτασα επιτέλους στο σπίτι αργά εκείνο το βράδυ με το νέο μου Qashqai, η οικογένειά μου ήταν απολύτως ενθουσιασμένη. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Καθημερινός σύντροφος στην εργασία του

Αν και αρχικά δεν χρειαζόταν να οδηγεί πολύ, η επαγγελματική του δραστηριότητα άλλαξε ριζικά όταν έγινε αυτοαπασχολούμενος χειριστής μηχανημάτων σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Τότε ήταν που το Qashqai άρχισε να διανύει τεράστιες αποστάσεις κάθε εβδομάδα, κυρίως σε αυτοκινητοδρόμους. «Όλα αυτά τα χρόνια και σε όλα αυτά τα ταξίδια, δεν με πρόδωσε ποτέ», δηλώνει με υπερηφάνεια ο ιδιοκτήτης.

Δεν έχει παρουσιάσει καμία βλάβη

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της πολυετούς χρήσης είναι η κατάσταση του οχήματος. Παρά τα αμέτρητα χιλιόμετρα που έχει κάνει, το Qashqai δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, ενώ πολύ εντυπωσιακό είναι ότι το αυτοκίνητο σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη δεν έχει αλλάξει ακόμη ούτε σετ δίσκο-πλατό. «Το Nissan Qashqai μου είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα και οικονομικά αυτοκίνητα που είχα ποτέ. Είναι εξαιρετικό», σημειώνει. «Για μένα, αυτό το Qashqai δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Αντιπροσωπεύει τη γενναιοδωρία της αείμνηστης μητέρας μου, την επαγγελματική μου ζωή, τα χιλιάδες χιλιόμετρα που έχω κάνει και πλήθος αναμνήσεων» προσθέτει ο ίδιος.

Από την πλευρά της, η Nissan εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ιστορία του Craig. «Το Qashqai είναι ένα μοντέλο για το οποίο όλοι στη Nissan είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα success-story στην ιστορία μας».