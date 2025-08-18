Nissan Qashqai: Πάνω από 1.300 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου

Με σύμμαχό του το προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης e-POWER, το μικρομεσαίο SUV επιβεβαίωσε τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Σε επίπονες δοκιμές υπέβαλαν οι μηχανικοί της Nissan δύο Qashqai προκειμένου να δοκιμάσουν την 3η γενιά της υβριδικής τεχνολογίας e-POWER.

Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί από το Nissan Technical Centre Europe (NTCE), ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη θρυλική διαδρομή Land’s End – John O’Groats στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μόνο ένα ρεζερβουάρ καυσίμου, χωρίς να εξαντλήσουν όλη τη βενζίνη, όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική μάρκα.

Ειδικότερα, κάλυψαν απόσταση 1.347 χιλιομέτρων με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης και τερμάτισαν με εφεδρεία περίπου 160 χιλιομέτρων, περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου στα 3,76 λίτρα/100 χλμ.

Το εν λόγω επίτευγμα θυμίζει μια παρόμοια δοκιμή το 2007, όταν το Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή, θέτοντας τότε σημείο αναφοράς στην αποδοτικότητα καυσίμου, με μέση κατανάλωση 4,2 λίτρα/100 χλμ.

Ο Dean Driver, Μηχανικός Αξιολόγησης Οχημάτων και ένας από τους οδηγούς της πρόκλησης, δήλωσε: «Η οδήγηση του Qashqai e-POWER από το Land’s End έως το John O’Groats ανέδειξε πραγματικά τη δύναμη του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Όχι μόνο προσέφερε ομαλή και αθόρυβη οδήγηση σε όλη τη διαδρομή, αλλά διανύσαμε πάνω από 1.280 χιλιόμετρα με καύσιμο να περισσεύει στο ρεζερβουάρ — αποδεικνύοντας πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία, συνδυάζοντας αυτονομία και εκλεπτυσμένη λειτουργία.»

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα e-POWER του Qashqai χρησιμοποιεί τον κινητήρα βενζίνης αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο από ηλεκτρική ισχύ, προσφέροντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και πιο αθόρυβη οδήγηση — χωρίς την ανάγκη φόρτισης από πρίζα.

Το ηλεκτρικό μοτέρ παράγει 190 PS/330 Nm, ενώ ο βενζινοκινητήρας που λειτουργεί σαν γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας των 2,1 kWh, αποδίδει 156 PS.